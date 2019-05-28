الهاتف OnePlus 7 Pro يبدأ بتلقي تحديث آخر، ويقوم بتحسين أداء الكاميرا وإصلاح بعض الأخطاء

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أسبوعين من حصوله على التحديث الأول، بدأ الهاتف OnePlus 7 Pro كذلك الآن بتلقي تحديث آخر يهدف في الأساس إلى تحسين أداء الكاميرا وإصلاح بعض المشاكل المتعلقة بالشاشة. وسيحمل هذا التحديث الجديد الإصدار OxygenOS 9.5.4 في الوحدات العالمية من الهاتف OnePlus 7 Pro، في حين سيحمل الإصدار OxygenOS 9.5.5 في الوحدات الأوروبية، ولكن التحديث نفسه يأتي بنفس التغييرات.

كما يمكنك أن تتوقع، هذا التحديث يجلب معه بعض الإصلاحات والتحسينات، ولكن تم أيضًا في هذا التحديث إصلاح تأخير وصول الصوت عبر البلوتوث أثناء تشغيل الألعاب، كما تم أيضًا تحسين خاصية النقر المزدوج لإيقاظ الهاتف جنبا إلى جنب مع خاصية Ambient Display.

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أما بخصوص التحسينات المتعلقة بالكاميرا، فهي ستؤدي إلى تحسين جودة الصورة أثناء التصوير في وضع HDR، كما تم أيضًا تحسين أداء الكاميرا في البيئات المنخفضة الإضاءة مع العلم بأن شركة OnePlus تدعي أنه تم إصلاح توازن اللون الأبيض ومشاكل التركيز التي أبلغ عنها بعض المستخدمين. عمومًا، هذا التحديث متوفر على نطاق محدود، ولكن من المفترض أن يصل للمزيد من ملاك الهاتف OnePlus 7 Plus في الأيام المقبلة.