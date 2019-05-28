الأرصاد: درجات الحرارة لن تصل في الصيف إلى 45

فيتو
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءًا من الغد، بمعدل درجتين، وتصل إلى 39 درجة مئوية بنهاية الأسبوع.
وأضاف عبد العال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إم بي سي مصر"، أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي حدث الأسبوع الماضي لن يتكرر مرة أخرى؛ لأنه لا يحدث إلا مرة واحدة في العام، لافتًا إلى أنه خلال فصل الصيف لن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة.
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