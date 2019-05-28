Bittium تعلن عن أكثر الهواتف الذكية أمانًا في العالم

كشفت شركة Bittium الفنلندية عن أحدث هواتفها الذكية، Bittium Tough Mobile 2، والذي تُطلق عليه صفة “الهاتف الذكي الأكثر أمانًا في العالم”، بحيث يتخذ نهجًا متعدد طبقات الأمان، ويجمع بين الحلول العتادية والبرمجية.

وتتمتع Bittium بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال تقنيات الاتصالات اللاسلكية المتقدمة، والمعالجة البيولوجية، حيث تصنع منتجات للاتصالات التكتيكية، وتوفر الأجهزة المحمولة، وحلول الأمن السيبراني المعتمدة؛ للاستخدام من قبل القوات المسلحة في ساحات القتال.

ووفقًا للشركة، فإن الهاتف مناسب للاستخدام المهني والشخصي، ويحتوي على بنية أمان متعدد الطبقات، مستندة إلى نظام التشغيل أندرويد باي 9.0 Android Pie، مع ميزات أمان المعلومات، والبرامج المدمجة في التعليمات البرمجية المصدرية للنظام التشغيلي.

وفي ظل عالم يزداد قلقًا بشأن الخصوصية والأمان، فإن هذه الأمور تضمن حماية كاملة للبيانات المخزنة في الجهاز، مع إمكانات لنقل البيانات بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

ويأتي Bittium Tough Mobile 2 مع العديد من الميزات الرئيسية المتعلقة بالتشفير، والمصادقة، والإدارة، والفحص الأمني لوقت التمهيد والتشغيل، ومنصة أمان لحماية المعلومات من العبث، ووضع الخصوصية – الذي يعطل الميكروفونات، والكاميرات، والبلوتوث، ويقلل من دقة أجهزة الاستشعار.

ويتوافق جهاز الهاتف – الذي يستهدف المحترفين، ويفتخر بتوفيره اتصالات آمنة جدًا، بدون المساس بقابلية الاستخدام – مع برنامج Bittium Secure Suite، والذي يتيح إمكانية إدارة الهاتف عن بُعد، ونقل البيانات المشفرة.

وتقول Bittium: صُمم جهاز Bittium Tough Mobile 2 بالكامل في فنلندا، وتضمن Bittium تصنيع الهواتف الذكية الآمنة، والخاضعة للإشراف، بحيث يمكن مراجعة حلول المكونات والبرامج في الهاتف، في حال استخدامها من قِبل السلطات.

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كما يمكن اعتماد Bittium Tough Mobile 2، إلى جانب منتج إدارة الأجهزة والتشفير Bittium Secure Suite، للاستخدام الآمن من قِبل مختلف المسؤولين الحكوميين الوطنيين.

وبالنظر إلى أن الهاتف مُصمم للاستخدام من قِبل السلطات، فإنه يتمتع بتوفر وعمر افتراضي أطول، وتَعِد Bittium بتحسين توفر التحديثات الأمنية، مقارنة بالهواتف الذكية التقليدية.

ويدعم الهاتف استخدام العديد من مساحات العمل المنعزلة والآمنة، والتي تتيح للمستخدمين التعامل مع البيانات السرية بسهولة وأمان، بما في ذلك بياناتهم الشخصية، وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

ويتوافق الهاتف مع معيار MIL-STD-810G للصدمات والسقوط، وهو متوفر للطلب السابق على موقع Bittium الإلكتروني مقابل 1550 يورو، على أن يُعرض لأول مرة في حدث Infosecurity Europe في لندن، خلال الفترة التي بين 4 و 6 يونيو.

وبالإضافة إلى ميزات الأمان العالية المستوى، فإن الهاتف سهل الاستخدام، أما فيما يتعلق بالمواصفات، فإنه يأتي بالمواصفات العتادية التالية: