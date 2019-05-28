Redmi تعلن عن Redmi K20 و Redmi K20 Pro

كشفت ريدمي Redmi، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي Xiaomi، في حدث صحفي في بكين عن Redmi K20، و Redmi K20 Pro، وذلك بعد أشهر من التكهنات والتسريبات والتشويقات الرسمية.

وتُظهر الهواتف الذكية الجديدة كيفية مراهنة شركة شاومي على علامتها التجارية Redmi، بعد أن انفصلت في بداية هذا العام، وتحولت إلى علامة تجارية مستقلة.

وحققت أول تشكيلة من هواتفها الذكية – سلسلة Redmi Note 7 – نجاحًا كبيرًا، إذ باعت الشركة أكثر من 10 ملايين جهاز من هواتف سلسلة Redmi Note 7 في 129 يومًا فقط.

وتُعد الهواتف الذكية الجديدة – K20، و K20 Pro – بمثابة محاولة من العلامة التجارية لاكتساب المستهلكين، الذين يرغبون في إنفاق المزيد من المال أكثر من مستهلك Redmi العادي؛ للحصول على هاتف يقدم تجربة متميزة.

وقالت ريدمي: إن K20، و K20 Pro، مزودان بميزات مثل شاشة AMOLED، ومستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، والدعم العتادي لميزة تعتيم الشاشة DC Dimming، وهما أيضًا أول هواتف الشركة المزودة بكاميرا منبثقة لصور السيلفي.

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مواصفات Redmi K20 Pro:

يعمل هاتف Redmi K20 Pro بواسطة واجهة المستخدم MIUI 10 المعتمدة على أندرويد باي 9.0 Android Pie، ويحتوي على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.39 إنشات، وبدقة 1080×2340 بيكسلًا، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5:9.

وتحتل الشاشة نسبة 91.9 في المئة من الواجهة الأمامية للهاتف، مع دعم ميزة التعتيم DC Dimming، ومستشعر بصمة الأصابع المدمج في الشاشة.

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ويتضمن جهاز Redmi K20 Pro معالج كوالكوم Snapdragon 855 ثماني النوى، مع نواة بتردد 2.85 جيجاهيرتز، وثلاث نوى بتردد 2.42 جيجاهيرتز، وأربع نوى بتردد 1.8 جيجاهيرتز.

بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسوميات Adreno 640، وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، مع فتحة لبطاقة microSD.

ووفرت ريدمي كاميرا خلفية ثلاثية العدسة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مستشعر أساسي Sony IMX586، بدقة 48 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.75، ومستشعر ثانوي بدقة 13 ميجابيكسل بعدسة واسعة الزاوية، ومستشعر ثالث بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

وهناك أيضًا كاميرا السيلفي المنبثقة بدقة 20 ميجابيكسل، إلى جانب عدد من المواصفات الأخرى، مثل بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، داعمة للشحن السريع بقدرة 27 واطًا، ومنفذ USB من النوع C، ومقبس صوت 3.5 ميليمتر.

مواصفات Redmi K20:

يأتي Redmi K20 بالتصميم نفسه، والمواصفات نفسها التي يتمتع بها Redmi K20 Pro، باستثناء تضمنه معالج Snapdragon 730 بدلًا من Snapdragon 855، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت فقط، ومساحة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 128 جيجابايت، ودعم للشحن السريع بقدرة 18 واطًا.

ووفقًا لريدمي، فإن سعر Redmi K20 Pro يبدأ من نحو 360 دولارًا لنسخة 6/64 جيجابايت، وقرابة 377 دولارًا لنسخة 6/128 جيجابايت، وقرابة 405 دولارات لنسخة 8/128 جيجابايت، وقرابة 435 دولارًا لنسخة 8/256 جيجابايت.

بينما يبدأ سعر Redmi K20 من نحو 290 دولارًا لنسخة 64 /6 جيجابايت، وقرابة 305 دولارات لنسخة 6/128 جيجابايت.

ويأتي هاتف K20 Pro بثلاثة ألوان هي: الأزرق Glacier Blue، والأحمر Flame Red، والأسود Carbon Carbon Black، بينما يباع جهاز K20 بلونين فقط هما: الأزرق Glacier Blue، والأحمر Flame Red.