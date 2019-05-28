أبرز 5 تطبيقات تعليمية تعتمد على الواقع المعزز

لم تَعد تطبيقات الواقع المعزز مقتصرة على الألعاب فقط، ففي الفترة الأخيرة طُورت هذه التطبيقات للاستخدام في مجالات مختلفة مثل: التعليم، والرعاية الصحية، والتسويق، والبناء والتشييد، وغيرها.

يعتبر الواقع المعزز توجهًا ناشئًا في مجال التعليم، ولكنه قادر على إحداث الكثير من التغييرات مثل: تغيير موقع وتوقيت الدراسة، وتحسين القدرة على توصيل المحتوى، وإدخال طرق وأساليب تفاعلية جديدة، كما تساعد تقنية الواقع المعزز في جعل الفصول الدراسية أكثر جاذبية، والمعلومات أكثر قابلية للفهم.

تضم متاجر التطبيقات الكثير من تطبيقات الواقع المعزز، التي تعمل على تغيير طريقة تقديم المحتوى التعليمي، مما يساعد على تحسين مستوى التعلم داخل الفصول الدراسية من خلال التفاعل.

فيما يلي 5 تطبيقات للواقع المعزز يمكن استخدامها في مجال التعليم:

1- تطبيق CoSpaces Edu:

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يعتبر تطبيق CoSpaces Edu من أهم تطبيقات الواقع المعزز لإنشاء المحتوى التفاعلي، حيث يتيح للطلاب إنشاء الكائنات الثلاثية الأبعاد الخاصة بهم، والتحكم فيها عن طريق البرمجة.

كما يتيح التطبيق للطلاب استكشاف إبداعاتهم في الواقع الافتراضي، أو الواقع المعزز، أو استخدام مكعب الواقع الافتراضي، الذي يحمل اسم MERGE Cube؛ للتحكم في الصور المجسمة.

يستخدم تطبيق CoSpaces Edu في العديد من المجالات الدراسية مثل: منهجية التعليم STEM – التي تهدف إلى تطوير مهارات الطالب في تعلم العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات – والبرمجة، وحتى العلوم الاجتماعية، واللغات، والفنون.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

2- تطبيق 3DBear:

يعد تطبيق 3DBear من تطبيقات الواقع المعزز التعليمية السهلة الاستخدام، حيث يتيح للطلاب تصميم إبداعاتهم وإنشاءها في الواقع المعزز، وتطوير مهاراتهم عن طريق التعلم القائم على حل المشكلات، والتفاعل.

يمكن استخدام هذا التطبيق لتطوير مهارات الطالب في العديد من المواد الدراسية مثل: العلوم، والدراسات الاجتماعية، والفن، وتعلم اللغات، والرياضيات.

كما يساعد هذا التطبيق في إنشاء فصول دراسية مشتركة، تسمح للطلاب بالعمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة، فعندما يعمل الطلاب في فرق؛ فإنهم يتعلمون التعاون، والتفاوض، وحل أي مشكلات تقابلهم، مما يساعد في تطورهم الاجتماعي، والعاطفي، وتهيئتهم للنجاح في مكان العمل والحياة المستقبلية بشكل عام.

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التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

3- تطبيق Expeditions:

تطبيق Expeditions هو أحد التطبيقات التعليمية، التي طورتها شركة جوجل، ويقدم مزيجًا بين الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، بحيث يتيح للمعلم توجيه الطلاب من خلال مشاهد متصورة بتقنية 360 درجة، وكائنات ثلاثية الأبعاد؛ لاستكشاف المواد الدراسية، مثل: التاريخ، والعلوم، والفنون، والجغرافيا.

يساعد هذا التطبيق الطلاب على الإبداع، وتصور المعلومات بطريقة جديدة، مما يؤثر بشكل إيجابي على قدرتهم على الاحتفاظ بالمعلومات.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.

4- تطبيق Wonderscope:

Wonderscope هو تطبيق لسرد القصص، يستخدم الواقع المعزز لتحويل الأماكن العادية إلى قصص حقيقية، فمن خلال التطبيق يمكن للطلاب رؤية القصة تدور حولهم، داخل الفصل الدراسي.

كما يمكنهم القراءة بصوت عالٍ للتفاعل مع الشخصيات، والتحدث معها، ومساعدتها على حل المشكلات، بالإضافة إلى إمكانية طرح الأسئلة على الشخصيات في القصة، والاستماع إلى إجاباتها على هذه الأسئلة.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز، ولكنه غير متاح لمستخدمي نظام أندرويد.

5- تطبيق Metaverse:

Metaverse هي عبارة عن منصة تتيح لأي شخص إنشاء محتوى تفاعلي في الواقع المعزز، وذلك في عدة مجالات مثل: التعليم، والتسويق، والسياحة، دون الحاجة إلى مطور تطبيقات، أو مبرمج.

يوفر تطبيق Metaverse للمعلمين أسهل طريقة لإنشاء محتوى تفاعلي للطلاب، حيث يمكنهم إنشاء جميع أنواع التجارب التفاعلية، وتوجيه الطلاب من خلالها. كما يمكن باستخدام Metaverse studio؛ إنشاء قصص تفاعلية، وألعاب تفاعلية للطلاب؛ لتنمية مهاراتهم.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام آي أو إس على متجر آيتيونز.