أسوس تعلن عن أول شاشة محمولة بتردد 240 هرتز لعشاق الألعاب

كشفت شركة أسوس يوم الاثنين في إطار مشاركتها في معرض “كمبيوتكس 2019” Computex 2019 المقام في العاصمة التايوانية تايبيه، عن شاشتين محمولتين، يمكن استخدامهما مع الأجهزة المحمولة الأخرى.

وقالت الشركة التايوانية: إن الشاشة الأولى – “زنسكرين تتش” ZenScreen Touch – بقياس 15.6، وبدقة 1,920×1,080 بكسلًا، صُممت لاستخدامها مع الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة. وهي تهدف إلى التركيز على زيادة الإنتاج لتطبيقات الهواتف الذكية، مع واجهتها الخاصة.

وتضم شاشة ZenScreen Touch بطارية بسعة 7,800 ميلي أمبير/ الساعة، وتأتي مع غطاء حماية. ودون التطرق إلى السعر؛ قالت أسوس: إنها سوف تطرح الشاشة في السوق خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.

أما الشاشة الأخرى، فهي “آر أو جي ستريكس إكس جي17” ROG Strix XG17؛ التي تأتي بدقة 1,920×1,080 بكسلًا، ولكنها تختلف في أنها تركز على الألعاب، إذ تعد أول شاشة محمولة في العالم، مع معدل تحديث قدره 240 هرتزًا، وهي تأتي بقياس 17.3 بوصة، ومن نوع IPS.

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وتضم ROG Strix XG17 منفذي “يو إس بي- سي” USB-C، ومنفذ “مايكرو إتش دي إم آي” Micro HDMI، وبطارية بسعة 7,800 ميلي أمبير/ الساعة، تقول أسوس: إنها قد تكفي لمدة 3 ساعات من اللعب مع معدل التحديث: 240 هرتز.

وفيما يتعلق بالسعر، وموعد طرح هذه الشاشة في الأسواق، فلم تكشف أسوس عن ذلك.