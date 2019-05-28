شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض مبيعات الهواتف الذكية 21.9 مليون جهاز خلال العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبحاث عن انخفاض مبيعات الهواتف الذكية بمقدار 21.9 مليون جهاز فى العام الماضى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قال الخبراء إن المبيعات انخفضت بنسبة 6.6 فى المئة للربع الأول من عام 2019 مقارنة ببداية عام 2018، وتشير تعليقات المستهلكين إلى أنهم ملوا من الأجهزة التى تبدو وتشعر وتؤدى بطريقة مماثلة.

وقال أحد الخبراء إن المستخدمين سئموا "المكاسب الهامشية" بين كل جيل من أجهزة الهاتف، مع ارتفاع الأسعار اليومى، فبدلاً من شراء جهاز جديد، يبدو أن الناس يختارون التمسك بهاتفهم القديم بدلاً من ذلك.

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وكشفت الأرقام الصادرة عن شركة أبحاث السوق International Data Corporation فى تقريرها الفصلى عن هذا التراجع الكبير.

وعلق بن وود، رئيس الأبحاث بشركة CCS Insight ، على تباطؤ السوق فى مقابلة مع CNBC، إذ قال: "لا أعتقد أننى بحاجة حقًا إلى دفع الكثير للحصول على هذا لأننى أستطيع أن أدفع أقل كثيرًا ولا زلت راضيًا."