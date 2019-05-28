شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت جديد يعلم نفسه كتابة 10 لغات من بينها اليابانية والعربية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى يوم من الأيام فى المستقبل غير البعيد يمكننا أن نرى الروبوتات فى مكان عملك تقوم بتدوين الملاحظات ورسم المخططات المفيدة لتطوير العمل، وتقوم بذلك بالعديد من اللغات أيضا.

وهو ما يسعى إليه مجموعة من الباحثين فى جامعة براون، حيث تمكنوا من ابتكار روبوت جديد يمكنه تعلم كتابة اللغات المختلفة ورسم الرسومات من تلقاء نفسه، وتمكن الروبوت حاليا من تعليم نفسه كيفية نسخ الكلمات بعشر لغات مختلفة بما فيها اليابانية والهندية واليونانية والانجليزية والعربية.

تم استخدام خوارزمية تساعد الروبوت في تحديد مكان وكيفية وضع كل ضربة قلم، لتمييز كل حرف في الأبجدية فى مكانه الصحيح، ومساعدته على تمييز الحروف الأبجدية الخاصة بكل لغة وترتيبها.

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ويقول "أتسونوبى كوتانى" قائد فريق البحث القائم على عمل الروبوت: "بمجرد إلقاء الروبوت نظرة على الكلمة أو الرسمة، يقوم هو بإعادة كتابتها بطريقة تلقائية بنفس الطريقة، وهو ما يجعل من الصعب على الناس التمييز ما إذا كانت الكلمة كتبت بواسطة الروبوت أو الانسان".





وأضاف: "يتم تغذية الروبوت باثنين من نماذج حسابية مختلفة لمساعدته على تعلم الكتابة من تلقاء نفسه، وهو ما مكنه من كتابة اللغات التى لم يسبق لأحد الروبوتات الأخرى كتابتها مما أثار دهشة الباحثين، حتى أن الروبوت تدرب على رسم لوحة الموناليزا الشهيرة".