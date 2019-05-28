تكنولوجيا: MSI تعلن عن أجهزة Workstation التي تنطلق بكرت شاشة Quadro RTX 5000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MSI عن الأجهزة الجديدة فئة Workstation التي تنطلق بكرت شاشة Quadro RTX مع الجيل التاسع من معالجات إنتل، حيث تعد أول الأجهزة التي تضم كرت الشاشة Quadro RTX 5000.

تستعد Msi قريباً لإطلاق كلاً من أجهزة WS65 ،WS75 ،WP65وأيضاً WE75 إلى الأسواق، حيث تأتي أجهزة workstation الجديدة بحجم أقل وإطارات ممميزة بحجم نحيف جداً، كما تأتي الأجهزة بإختيار في شاشة مميز بدقة عرض 4K.

ومن المقرر أن تنطلق هذه الأجهزة مع برمجيات Creator Center من Msi، وأيضاً كلاً من برامج SolidWork، و CATIA، وAutoCAD إلى جانب ANSYS.

كما تأتي الأجهزة بأعلى معايير الحماية ومقاومة الصدمات والماء MIL-STD 810G، وتتميز الأجهزة بكرت الشاشة Quadro RTX من إنفيديا مع الجيل التاسع من معالجات إنتل Core i9، وهي مميزات تدعم المسخدمين بأعلى آداء في العمل الإحترافي من التصميم وتطوير المحتوى.

وينطلق جهاز MSI WS65 workstation بكرت الشاشة Quadro من إنفيديا، مع ذاكرة 6 جيجا بايت في GDDR5 و 32 جيجا بايت رام في DDR4، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة SSD، كما تصل قياسات الجهاز إلى 14.08 في 9.75 في 0.69 إنش، مع وزن 1.89 كجم.

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ويتميز هذا الإصدار بهكيل من الألومنيوم المميز باللون الأسود في الجهة الخلفية، كما يضم تقنية تشفيرTPM 2.0، ويتميز بإضاءة باللون الأبيض في الجهة الخلفية للوحة المفاتيح، كما يضم Thunderbolt 3.0، كما يأتي بعمر شحن يصل إلى 9 ساعات.

من جانب أخر يأتي جهاز WE75 workstation مع إختيار في كرت الشاشة Quadro RTX 3000، وذاكرة 6 جيجا بايت في GDDR6 أو DDR4-2666، أو DDR4-2400، مع M.2 NVMe PCIe SSD وAID 0، ويصل وزن الجهاز إلى 2.6 كجم وقياسات 15.63 في 10.57 في 1.08 إنش.

ومن المقرر أن تتوفر الأجهزة الجديدة بسعر يبدأ من 1400 دولار في جهاز WP65، إلى 4000 دولار في إصدار WS65.

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