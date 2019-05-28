أخطر حاسوب محمول في العالم متاح الآن للشراء مقابل 1.2 مليون دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - هل لديك 1.2 مليون دولار أمريكي ومستعد لإنفاقها على أي شيء؟ حسنًا، إذا كنت كذلك، فقد تكون مهتمًا بشراء “The Persistence of Chaos”، وهو عبارة عن قطعة فنية تم إنشاؤها من قبل فنان الإنترنت Guo O Dong. هذه القطعة الفنية ليست لوحة فنية أو قطعة منحوثة، وإنما حاسوب محمول مليء بستة من أخطر البرمجيات الخبيثة في العالم. هذا الحاسوب يحتوي على ستة من أخطر الفيروسات، ومع ذلك سيكون المستخدمين في أمان تام بشرط أن لا يقوموا بربط هذا الحاسوب مع شبكة WiFi أو ربطه مع مفتاح USB.

يجب أن يظل الحاسوب المحمول معزولا لضمان عدم إنتشار البرمجيات الضارة إلى الحواسيب الأخرى. وأخبر الفنان Guo O Dong موقع The Verge أن الهدف من إنشاء هذا الحاسوب المحمول هو إعطاء تمثيل مادي للتهديدات التي يمثلها العالم الرقمي.

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وقال Guo O Dong : ” يمكن أن تتسبب الفيروسات في أضرار مباشرة إذا أثرت على شبكات الطاقة أو البنيات التحتية العامة “. وأشار في نفس الوقت إلى أن لدى الناس تصور بأن الأشياء التي تحدث في الحواسيب لا يمكن أن تؤثر علينا في العالم الواقعي. يستضيف حاسوب سامسونج ذو شاشة 10.2 إنش هذه الفيروسات الستة التي تم إختيارها بسبب حجم الضرر الإقتصادي الذي تسببت فيه.

تتضمن قائمة الفيروسات، الفيروس ILOVEYOU الذي ظهر في أوائل العام 2000 كرسالة حب مرفقة برسائل إلكترونية. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن القائمة كذلك الفيروس WannaCry الذي يقوم بإغلاق الحاسوب ولا يسمح بالوصول إلى محتوياته حتى يتم دفع فدية مع العلم بأن العديد من الوكالات الإستخباراتية أوضحت أن كوريا الشمالية هي من تقف وراء هذا الفيروس. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الشركة الأمنية DeepInstinct هي من تتكفل بـ “The Persistence of Chaos” وبيعه في المزاد العلني. العرض الحالي يزيد قليلاً عن 1.2 مليون دولار أمريكي.