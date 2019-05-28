iPhone 11 قد يدعم خاصية الربط الصوتي الثنائي عبر البلوتوث

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى مشاكل البلوتوث هي أن الأجهزة لا تدعم كلها الإتصالات المتزامنة. على سبيل المثال، لا يسمح iPhone للمستخدمين بربطه مع زوج من سماعات البلوتوث ومجموعة من مكبرات الصوت اللاسلكية. هذا يعني أنه يتوجب على المستخدمين إختيار واحد من الجهازين للإستماع إلى الموسيقى.

هذه التجربة محدودة لأنه في بعض الأحيان ترغب في ربط الهاتف مع كليهما، أو ربما تريد السماح لعدة سماعات بلوتوث بالإقتران مع هاتف iPhone واحد. والخبر السار هو أن هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام يمكن أن تدعم ذلك، على الأقل وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من المدونة اليابانية الشهيرة Mac Otakara. ووفقا للتقرير، فهو يستشهد بمصادر من سلسلة التوريد تدعي أن الجيل المقبل من iPhone سيأتي مع إتصال بلوتوث ثنائي.

سيكون هذا مشابهًا لميزة Samsung Dual Audio التي تتيح للمستخدمين ببث الأغاني من أجهزتهم إلى جهازين لا سلكيين عن طريق البلوتوث في نفس الوقت. يشير مثال قدمه Mac Otakara إلى أنه يمكن إستخدام ذلك في السيارة، حيث يمكنك توصيل الهاتف بنظام الترفيه في السيارة وسماعات الرأس في نفس الوقت.

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يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، وعلى الرغم من أنها قد لا تكون بالضرورة ترقية كبيرة جدًا، إلا أنها تمثل إضافة نوعية في الحياة، ونحن على يقين من أن بعض المستخدمين سيقدرون هذه الميزة.