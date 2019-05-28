السلطات السعودية تحذر من أمطار رعدية على مكة

مصراوي

أصدرت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، تنبيها متقدما بفرصة هطول أمطار رعدية على مكة، وحثت الزائرين على توخي الحذر.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تدني الرؤية الأفقية ونشاط الرياح السطحية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، وتشمل العاصمة المقدسة والطائف والعرضيات والكامل وميسان والأجزاء المجاورة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الليل.

ودعت إدارة الدفاع المدني من جهتها المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم...