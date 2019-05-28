علوم وتكنولوجيا

السلطات السعودية تحذر من أمطار رعدية على مكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مصراوي 

أصدرت السلطات ، اليوم الثلاثاء، تنبيها متقدما بفرصة هطول أمطار رعدية على مكة، وحثت الزائرين على توخي الحذر.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تدني الرؤية الأفقية ونشاط الرياح السطحية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، وتشمل العاصمة المقدسة والطائف والعرضيات والكامل وميسان والأجزاء المجاورة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الليل.

ودعت إدارة الدفاع المدني من جهتها المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السعودية تحذر من أمطار رعدية على مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا