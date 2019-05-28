شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طالبة تبتكر سوارا ذكيا يرسل تنبيهات للأصدقاء عند التعرض للتحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت طالبة اسكتلندية تدعى Beatriz Carvalho تبلغ من العمر 21 عاما، سوارا ذكيا يرسل تنبيها فى حال تعرض مرتديه للاعتداء الجنسى أو المضايقات داخل مكان ما أو نادى ليلى، إذ يرتبط بتطبيق على الهواتف الذكية لتنبيه الأصدقاء أو الأشخاص الموثوق بهم فى حال شعر الشخص بالخطر أو عدم الأمان.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، إذا شعر المستخدم بأنه فى وضع غير مريح، فيمكنه الاستفادة من معصمه لتشغيل التنبيه من خلال التطبيق، إذ يؤدى الضغط المزدوج إلى جعل سوار يضيء ويرسل إنذارًا ثانيًا إلى موظفى النوادى الليلية.



السوار

وقررت Carvalho تطوير هذا المعصم بعد معاناة من حادثة تعرضت فيها للتحرش فى سن المراهقة، لذا أرادت مساعدة الضحايا المحتملين وتثقيف الجناة، إذ يتصل السوار بتطبيق يحمل اسم Lux، والذى يمكن للأصدقاء الانضمام إليه قبل الخروج ليلًا.

وقالت Carvalho: "أنه موجود لتحديد السلوك غير اللائق، وللمساعدة فى تثقيف مرتكب الجريمة بأن هذا النوع من الأشياء غير مقبول، فمن المهم أن يتعلم الأشخاص الذين يحتمل أن يتعرضوا للمضايقة ويتخطون الأمور، عدم القيام بهذا النوع من الأشياء مرة أخرى، فهذه هى الطريقة الوحيدة التى تتحسن بها الأمور. "