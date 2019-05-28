شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أيفون المستقبلية يمكنها تشغيل الصوت على ملحقى بلوتوث فى وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزعم شائعات حديثة أن شركة أبل ستقدم ميزة جديدة أخرى عندما تطلق هاتف أيفون هذا العام في سبتمبر المقبل، وهي ميزة تتيح السماح ببث الصوت إلى اثنين من الملحقات المتصلة مع هواتف ايفون عبر البلوتوث في نفس الوقت، مثل وجود سماعتين متصلتين بهاتف واحد، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

ويمكن أن يتصل الكثير من الهواتف الذكية بجهازين في نفس الوقت ، ولكن يجب أن تستخدم هذه الملحقات ملفات تعريف البلوتوث المختلفة، لذلك يمكن أن يكون لديك اثنين من سماعات الرأس متصلة ، على سبيل المثال ، ولكن استخدام واحد فقط للمكالمات وواحد فقط للوسائط، حيث أفادت التقارير أن شركة أبل تتطلع إلى تقديم شيء مثل الصوت المزدوج على أجهزة أيفون 2019.

وتحتاج هذه الميزة إلى إتصال Bluetooth 5.0 ، وهو ما يجعل من المنطقي أن تعتمد عليه أبل أيضا، لكن حتى الآن لم تؤكد شركة أبل هذه الخطوة في الوقت الراهن.