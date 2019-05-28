شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إشارات المرور المستقبلية ستعرف متى ترغب فى عبور الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور مجموعة من الباحثين النمساويين، إشارات مرور ذكية، يمكنها معرفة نويا المستخدمين المشاة عندما يرغبون فى عبور الشارع، حتى لو كانت الإشارة حمراء، حيث طوروا إشارات مرور مزودة بكاميرا يمكنها اكتشاف الأشخاص الذين يريدون عبور الشارع، حيث يغطى نظام رؤية الكمبيوتر مساحة 26 × 15 قدمًا ويرسل إشارة إلى الأضواء عندما يرى شخصًا أو أكثر فى الموضع الصحيح، كل ذلك فى غضون ثوانٍ مما يسمح بتغيير الإشارة للسماح لهم بالمرور.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيرى العلماء أن هذه الطريقة أسرع بثلاث إلى أربع ثوان مما يتطلبه الأمر، ولعل الأهم من ذلك، هى أنها مرنة، فيمكن أن تمتد الأضواء الخضراء إذا كانت هناك مجموعات كبيرة من المشاة، بينما سيتم تشغيل الضوء الأحمر، إذا غير الناس رأيهم قبل أن تصبح الأنوار جاهزة.

وأشار التقرير إلى أن الفريق يدرك مشاكل الخصوصية المحتملة، حيث إن الصور تظل موجودة داخل الكاميرا ولا يتم نقلها لأى مكان، وتعتمد فقط على المعلومات الهندسية لمعرفة أفكار المستخدم حول ما إذا كان يرغب فى عبور الطريق أم لا، كما أنه لا يستطع التعرف على الأفراد حتى لو كان متصلاً بشكل كامل بالإنترنت.

ولعل هذه الفكرة ليست مجرد مشروع بحثى، حيث تقوم شركة "جونتر بينشر" بطرح أول هذه الأضواء فى منطقة فيينا بالنمسا، وتعتزم استبدال نظام الأزرار فى "مواقع مختارة" بحلول نهاية عام 2020، لكن قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن تصل إلى كافة أرجاء العالم.