تكنولوجيا: س&ج| هل صحيح أن سماعات البلوتوث تسبب الإصابة بالسرطان؟!

تتفق معظم شركات الهواتف الذكية على ضرورة التخلص من منفذ السماعات السلكية 3.5 مم في أجهزتها، والاكتفاء باستخدام سماعات البلوتوث، التي لا ينكر أحد أنها أسهل استخداما خاصة خلال التنقل والحركة وممارسة أنشطتنا اليومية.

لكن، هل يمكن الوثوق في سلامة سماعات البلوتوث، أم أنها كما يشاع عنها قد تتسبب في الإصابة بالسرطان؟!

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كما الهواتف المحمولة بالضبط، لا يزال هناك جدل حول أضرار سماعات البلوتوث، ولا يوجد إجماع بين العلماء حول تأثيراتها الصحية، وبحسب موقع MIT Technology Review، فقد تقدم 250 عالما من أكثر من 40 دولة بعريضة موقعة منهم إلى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، تعرب عن قلقهم الشديد بشأن المخاطر الصحية المرتبطة بالحقول الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأجهزة اللاسلكية، بما فيها سماعات البلوتوث.

واختلف خبراء آخرون مع هذه العريضة، مؤكدين أنه عند مراجعة وتحليل كافة الأبحاث المتعلقة بالحقول الكهرومغناطيسية، فإن البيانات تشير بوضوح إلى عدم وجود أضرار، قائلين بأن منظمة الصحة العالمية وغيرها من منظمات الصحة العامة قد قامت بتحليل الأبحاث المنشورة حول التقنيات اللاسلكية، ومنها البلوتوث، ولم تجد أي دليل واضح على المخاطر الصحية عند التعرض لها بمستويات أقل من الحدود الدولية.

على الجانب الآخر، يشير علماء آخرون إلى أن خطورة البلوتوث لا تصدر عن شدة الحقول الكهرومغناطيسية، وإنما عن النبضات الكهرومغناطيسية الصادرة عن أجهزتها، فالحقول ذات النبضات أكثر نشاطا وخطورة من الحقول المساوية لها ولا تحتوي على نبضات.

ويقول المتخصصون أن سماعات لاسلكية مثل “إيربود” AirPods، التي أطلقتها أبل في 2016 وباعت أكثر من 45 مليون وحدة، توضع في مكان حساس داخل قناة الأذن، ولا يوجد عظم يفصلها عن الأنسجة الدماغية، مما يعرضها لمستويات أعلى من الإشعاعات اللاسلكية، وكما يحذر جويل موسكوويتس، أستاذ الصحة المجتمعية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، فإن يمكن لسماعات “إيربود” أن تتسبب في فتح الحاجز الدموي الدماغي، والذي يتواجد لمنع الجزيئات الكبيرة من الدخول إلى الدماغ، مما يسبب مشكلة صحية خطيرة.

بناء على ما سبق، وعلى الرغم من الخلاف الدائر حول سلامة سماعات البلوتوث، فربما يكون من الجيد العودة إلى السماعات السلكية العادية إلى حين حسم الخلاف، وإن لم يكن هاتفك المحمول يحتوي على منفذ للسماعات، فيمكن استخدام محول صغير مخصص لذلك من أجل تجنب المخاطر الصحية المحتملة.