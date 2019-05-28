تكنولوجيا: Redmi تعلن رسمياً عن هاتفي Redmi K20 و Redmi K20 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Redmi رسمياً اليوم عن الإصدارات المنتظرة من هاتف Redmi K20 الذي يأتي في فئة الهواتف المتوسطة برقاقة معالج Snapdragon 730 وهاتف Redmi K20 Pro الذي ينطلق في فئة الهواتف المميزة برقاقة معالج Snapdragon 855.

يشترك إصداري Redmi K20 و Redmi K20 Pro في ميزة مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يأتي كلا الهاتفين بتصميم الكاميرة الأمامية المنبثقة، ويضم كلا الهاتفين شاشة OLED مع تقنية إستشعار البصمة في الشاشة.

كما يختلف كلا الهاتفين في رقاقة المعالج، حيث يضم هاتف Redmi K20 رقاقة معالج Snapdragon 730 بينما يأتي إصدار Pro برقاقة معالج Snapdragon 855.

ويأتي هاتفي Redmi K20 بشاشة مميزة بحجم 6.39 إنش، مميزة بجودة عرض Full HD بلس، مع أبعاد 19.5:9، حيث يتميز كلا الهاتفين بشاشة ذات إطارات نحيفة جداً، وذلك بفضل التصميم المنبثق للكاميرة الأمامية التي ترتفع من الجزء العلوي في جانب الهاتف.

وينطلق هاتف K20 Pro بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، بينما تأتي السعة التخزينية بين 64 إلى 256 جيجا بايت.

كما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الثلاثية بدقة 48 ميجا بيكسل في مستشعر Sony IMX586، ويتميز المستشعر الثاني بدقة 13 ميجا بيكسل مع عدسات واسعة الزوايا، بينما يتميز المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، كما يدعم الهاتف كما جاء في الإعلان التشويقي سابقاً تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية.

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ويضم التصميم المنبثق للكاميرة الأمامية في هاتفي Redmi K20 و Redmi K20 Pro مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل، كما يدعم هذه الكاميرة تقنية الذكاء الإصطناعي.

أيضاً يأتي هاتف Redmi K20 Pro بقدرة 4000 mAh في البطارية، مع تقنية الشحن السريع وشاحن بقدرة 27W، حيث يدعم شحن بنسبة 58% في 30 دقيقة فقط، بينما يمكن شحن الهاتف بشكل كامل في 74 دقيقة، ويأتي هاتف Redmi K20 بالمواصفات ذاتها لكن مع قدرة شاحن 18W .

وينطلق كلاً من هاتفي بتقنية Game Turbo 2.0 التي ستعمل على إدارة موارد الهاتف على الوجه الأمثل لدعم تجربة ألعاب مميزة، مع نظام ذكي للتبديل بين الإتصال بالإنترنت عن طريق Wi-Fi أو شبكات المحمول 4G لدعم إتصال ثابت دون إنقطاع ودون تأخر في الإستجابة.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Redmi K20 بألوان الأحمر والأزرق بسعر يبدأ من 289 دولار تقريباً للنموذج الأول، بينما يأتي هاتف Redmi K20 Pro بسعر يبدأ من 361 دولار، حيث يبدأ البيع في الأول من يونيو.

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