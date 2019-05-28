Bittium Tough Mobile 2 هو ” الهاتف الذكي الأكثر أمانًا في العالم “

فاطمة أيت طالب - دبي - Bittium هي شركة فنلندية تتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في تقنيات الإتصالات الراديوية المتقدمة ومعالجة الإشارات اللاسلكية، حيث تصنع منتجات للاتصالات التكتيكية، وتوفر الأجهزة المحمولة والحلول الأمنية السيبرانية المعتمدة للإستخدام من قبل القوات في ساحات القتال. واليوم كشفت هذه الشركة الفنلندية النقاب عن أحدث هواتفها الذكية تحت إسم Bittium Tough Mobile 2.

تقول الشركة أنه يمكن وصف هذا الهاتف بأنه ” الهاتف الذكي الأكثر أمانًا في العالم “، وهو مناسب للإستخدام المهني والشخصي. وتقول الشركة بأنه يأتي مع طبقات أمنية متعددة، ومع نظام Android 9 Pie المعزز بالعديد من الميزات المتقدمة المصممة لحماية المعلومات والشفرات المصدرية الأمنية. هذا يضمن حماية كل البيانات المخزنة في الجهاز ونقل البيانات بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

هو يأتي مع العديد من الميزات ذات الصلة بالتشفير والمصادقة وإدارة البيانات، والفحوصات الأمنية، ومنصة لحماية المعلومات ضد العبث، ووضع للخصوصية. هذا الأخير يعطل الميكروفونات والكاميرات والبلوتوث، ويقلل من دقة المستشعرات بلمسة زر واحدة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الهاتف Bittium Tough Mobile 2 متوافق مع برنامج Bittium Secure Suite، والذي يتيح إمكانية التحكم في الهاتف عن بُعد ونقل بياناته المشفرة.

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يمكن مراجعة المكونات والبرمجيات في الهاتف لإستخدامه من قبل السلطات، والمصادقة عليه ليتم إستخدامه من قبل المسؤولين الحكوميين. وتعد شركة Bittium بتحسين عملية توفر التحديثات الأمنية لهذا الهاتف مقارنة بالهواتف الذكية التقليدية. يدعم الهاتف إستخدام العديد من مساحات العمل المنعزلة والآمنة، والتي تتيح للمستخدمين التعامل مع البيانات السرية حتى من مؤسسات مختلفة بسهولة وأمان، وكذلك بياناتهم الشخصية والتطبيقات الإجتماعية.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Bittium Tough Mobile 2 يأتي مع مواصفات تشمل شاشة حساسة للمس بحجم 5.2 إنش وبدقة FullHD، معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 670، ذاكرة عشوائية بحجم 4GB، ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع إثنين من مكبرات الصوت، ومع بطارية بسعة 3000mAh.

ذكرت شركة Bittium كذلك أن الهاتف Bittium Tough Mobile 2 يحمل شهادة IP67 مما يعني أنها مقاوم للماء والغبار، وأنه يدعم كذلك مختلف تقنيات الإتصال اللاسلكية التقليدية، بما في ذلك WiFi والبلوتوث 5.0 و NFC مع العلم بأنه يضم كذلك منفذين للشريحة SIM، وزر خاص لتفعيل وضع الخصوصية ” Privacy Mode “. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Bittium Tough Mobile 2 متاح الآن للطلب المسبق على الموقع الرسمي لشركة Bittium مقابل 1550 يورو.