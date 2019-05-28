أسعار الهاتف Huawei P30 Pro تتهاوى إلى مستويات قياسية بعد الحظر الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد إضافة الحكومة الأمريكية شركة Huawei إلى قائمتها السوداء، مما يمنع أساسًا الشركة الصينية من التعامل مع الشركات الأمريكية، فمن الآمن القول بأن هذا القرار وضع شركة Huawei في موقف صعب للغاية. وذلك لأن الكثير من التقنيات التي تستخدمها شركة Huawei تأتي من الشركات الأمريكية، مثل Google و Intel و Microsoft، وما إلى ذلك.

في الواقع، فإن منع شركة Huawei من التعامل مع الشركات الأمريكية، بما في ذلك Google قد ترك الكثير من الأشخاص يشككون في مستقبل الشركة في قطاع الهواتف الذكية. لدرجة أنه لا يبدو أن الكثير منهم يثقون من قدرة الشركة على تغيير الأمور، مما أدى إلى إنهيار أسعار هاتفها الرائد الأحدث Huawei P30 Pro.

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ووفقا لتقرير من مجلة Forbes، فيبدو أن سعر الهاتف قد تهاوى بشكل سيء جدًا بحيث أنه بناءً على قيمته في موقع للمتاجرة بالهواتف الذكية في المملكة المتحدة، فإن هاتف Huawei P30 Pro في حالة جيدة لا يكلف سوى 130 دولار أمريكي، وهذا يعني أنه فقد حوالي 90 في المئة من قيمته. هذا مقابل الهواتف الذكية الأخرى مثل Galaxy S10 الذي تبلغ قميته حاليًا حوالي 650 دولار أمريكي.

من خلال إلقاء نظرة على الهاتف الرائد السابق للشركة، ونقصد هنا بطبيعة الحال الهاتف Huawei P20 Pro، فيبدو أن سعره قد إنخفض إلى حوالي 63 دولار أمريكي على عكس الهاتف +Galaxy S9 الذي لا يزال يجلب حوالي 300 دولار أمريكي. يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Huawei ستتمكن من تغيير الأوضاع أم لا، ولكن في هذه الأثناء، قد يكون من الأفضل في الوقت الراهن التمسك بهاتفك بدلاً من المتاجرة به.