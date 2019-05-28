تكييف من وحى أفكار الصعايدة: يدوى وبـ700 جنيه

كتب- سلمى سمير

الارتفاع الكبير فى درجة الحرارة فى محافظات الصعيد، وفى الوقت نفسه غلاء أجهزة التكييف واستهلاكها الكبير للكهرباء، دفع بعض صنايعية الكهرباء هناك إلى تصنيع تكييف من خامات بسيطة يضفى جواً من البرودة وبأسعار تتراوح بين 700 و1500 جنيه.

برميل مياه باردة مثلجة مزود بمروحة صغيرة، فكرة «التكييف اليدوى»، الذى صنعه شوكت المنياوى، فنى كهرباء من محافظة المنيا، والذى لاقى إقبالاً كبيراً من الزبائن وبحسب «شوكت» فإن التكييف يهوّن درجة حرارة الطقس، خاصة فى ظل ارتفاع الحرارة بمدن الصعيد، وتصل تكلفته إلى 700 جنيه.

"شوكت" صنعه من برميل وثلج...