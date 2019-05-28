شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديد الجينات المسؤولة عن ظهور الجنس البشرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حدد علماء عددا كبيرا من الجينات الوراثية التي ربما لعبت دورا رئيسيا في ظهور جنسنا البشري وتطوره، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
ووجدت الدراسة أن الجينات، التي اعتُقد في السابق أنها تلعب أدوارا متشابهة لدى العديد من الكائنات الحية، هي في الواقع فريدة من نوعها لدى البشر.
ويقول العلماء، الذين حققوا اكتشافهم باستخدام طريقة حسابية جديدة للتنبؤ بتسلسل العنصر (أو أنماط معينة من الحمض النووي)، إن النتائج يمكن أن تساعد في تفسير بعض الاختلافات الرئيسية بين البشر والأسلاف، من خلال حساب التعبير عن مئات الجينات المختلفة.
وطور فريق البحث في جامعة تورنتو برنامجا جديدا للبحث عن أوجه التشابه الهيكلية بين المناطق، التي تستهدفها "TFs" في الحمض النووي، وتحديد قدرتها على الارتباط بأشكال مماثلة أو مختلفة من الحمض النووي.
ومن خلال تحليل الاختلافات في موضع الأحماض الأمينية الرئيسية، وجد الفريق أن العديد من "TF" البشرية تتعرف على تسلسلات مختلفة عن نظيراتها في الكائنات الأخرى.
وأوضح العلماء أن النتائج الأخيرة المتعلقة بالاختلافات الجزيئية للتركيب الجيني، تتحدى الدراسات السابقة التي توصلت إلى فكرة وجود أشكال متماثلة من عوامل النسخ "TF"، في التركيب الجيني لدى الكائنات الحية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تحديد الجينات المسؤولة عن ظهور الجنس البشرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.