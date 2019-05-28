شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوق أشباه الموصلات الأمريكى يتراجع بنسبة 4% فى الربع الثانى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن السوق التقنى بشكل عام سيعانى من بعض آثار الضرر على أعقاب أزمة الحظر التى تعانى منها شركة هواوى، ولعل سوق أشباه الموصلات سيتأثر بشكل خاص حسب ما كشف تقرير لشركة CLSA، والتى أشارت إلى أن ذلك ناتج عن أن هواوى تشكل ما نسبته نحو 8% من إجمالى إيرادات شركات أشباه الموصلات فى الربع الأول 2019 أى ما يقدر بـ 35 – 40 مليار دولار.

وبحسب موقع finance.yahoo الأمريكى، فهناك توقعات بانخفاض مساهمتها فى تغذية هذه الإيرادات بنحو 4% خلال الربع الثانى من العام الجارى، فيما جاءت هذه التوقعات مبنية على قيام هواوى بزيادة الطلب على مكونات ورقاقات هواتفها الذكية المصنعة فى الولايات المتحدة قبل فترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر من فرض الحظر عليها.

وهو ما يعنى أن الشركة وفرت ما يكفيها لمدة عام كامل مع الأخذ فى الاعتبار أنها قد زادت إيرادات الشركات الأمريكية بشكل وهمى، إذ أن الطلب لم يكن من أجل خط التصنيع وحاجة السوق، بل كان من أجل التخزين، وهو ما جعل إيرادات شركات أشباه الموصلات الأمريكية والتى تشمل كل من كوالكوم وإنتل تفوق التوقعات فى الربع الأول من العام مع توقع القصور فى نتائج الربع الثانى، الأمر الذى سيؤثر بشكل كبير على هذه الشركات فى النصف الثانى من العام.

يذكر أن أشباه الموصلات، هى مواد صلبة ينتقل فيها التيار الكهربائى بصعوبة ولعل الأجهزة والمعدات التى يدخل فى تصنيعها، مواد شبه موصلة هى أساس الإلكترونيات الحديثة والتى تشمل الراديو والكمبيوتر والهاتف والتليفزيون وأجهزة أخرى كثيرة.