شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لشركة كاندى كراش يتنحى عن منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن ريكاردو زاكونى، الرئيس التنفيذى لشركة King، مطور تطبيق لعبة الهواتف المحمولة الشهير Candy Crush Saga، أنه سيتنحى عن منصبه، حسبما جاء فى ملف تنظيمى من الشركة الأم Activision Blizzard.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأحد الماضى أن المؤسس المشارك لشركة كينج المملوكة لشركة أكتيفيجن بليزارد سيصبح رئيس مجلس الإدارة، وسوف يستقيل رجل الأعمال الإيطالى زاكونى، الذى قاد تطوير اللعبة لأكثر من 16 عامًا، من منصبه التنفيذى اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

لكن سيبقى زاكونى فى منصب رئيس مجلس إدارة King لتقديم "التوجيه للإدارة" فى كل من King وActivision Blizzard، مع ملاحظة أن شركة Activision Blizzard بالفعل واحدة من أكبر ناشرى الألعاب فى الشركة عندما استحوذت على King Digital فى عام 2016 مقابل 5.9 مليار دولار.

وتعتبر لعبة Candy Crush واحدة من أكثر تطبيقات الهواتف الذكية ربحية حتى الآن.