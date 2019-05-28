شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يوقف تطبيق فيديوهات الألعاب YouTube Gaming فى 30 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة مشاركة الفيديوهات "يوتيوب" عن عزمها إيقاف تطبيق مشاركة وبث الألعاب المنفصل التابع لها YouTube Gaming بحلول 30 مايو الجارى، إذ كانت الشركة قد أنشأته عام 2015، من أجل تسهيل وصول وبث محبى الألعاب لفديوهاتهم بشكل منفصل، لكن يوتيوب صرح خلال العام الماضى بنيته إيقاف التطبيق، ليعلن اليوم عن الموعد النهائى لإيقافه، فضلا عن نيته لدمج أبرز مميزاته فى التطبيق الرسمى.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فسيظهر التطبيق بعد إيقافه كأيقونة جانبية فى الموقع الأساسى ليوتيوب، بشكل يشبه قائمة "الاقتراحات" أو قائمة "الأكثر مشاهدة"، كما سيكون المستخدمين من مفضلى هذه المحتويات قادرين على رفع فيديوهاتهم، أو استكمال رحلتهم فى البث المباشر من خلال الأيقونات المتوفرة فى أعلى الصفحة، والتى سيتم عرضها كأنها بيئة داخلية مخصصة لفيديوهات الألعاب فى المنصة.

Advertisements

كما سيتم تعيين تنبيهات خاصة بصفحة الألعاب الرئيسة، والتى ستضم بداخلها صفحات منفصلة لكل لعبة تتضمن الأعلى مشاهدة والبث المباشر وما إلى ذلك من التصنيفات حيث سيتكن المشاهدة من متابعة أى من تلك الصفحات على حدة حسب ميوله.

فيما أشار التقرير إلى أن هذا القرار من الشركة جاء نتيجة التشتت الذى يعانى منه محبى الألعاب، بين مشاركة المحتوى خاصتهم على التطبيق الرئيسى أو تطبيق الألعاب ألفرعى، وهو الأمر الذى دفع الشركة للاكتفاء بالتطبيق الرسمى فقط.