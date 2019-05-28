تكنولوجيا: HP تكشف عن إصدار جديد بتصميم خشبي لأجهزة Envy في مؤتمر Computex

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة HP عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المحمول Envy خلال فعاليات مؤتمر Computex للعام 2019، حيث تقدم HP هذا العام إختيار بتصميم خشبي مميز للأجهزة.

تحرص شركة HP على إطلاق إصدارات مميزة بتصميم غير تقليدي من أجهزة الحاسب، حيث قدمت خلال الفترة الماضية جهاز Spectre Folio بتصميم جلدي مميز، واليوم تعود بإصدارات جديدة من أجهزة Envy مع نموذج يتميز بتصميم خشبي.

ومن المقرر أن يتوفر هذا الإختيار الجديد في التصميم في إصدارات HP في كلاً من Envy 13، و Envy x360 13، وEnvy x360 15 إلى جانب الإصدار الأكبر حجماً Envy 17، على أن تأتي الإصدارات الجديدة من أجهزة Envy بإختارين بين معالجات إنتل المميزة، أو الجيل الثاني من معالجات Ryzen.

وتتوفر الإصدارات الجديدة من أجهزة Envy من HP بإختيارات أيضاً في الألوان، حيث سيتوفر للمسخدمين إختيارات باللون الأسود مع التصميم الخشبي باللون البني، أيضاً تقدم HP نموذج باللون الأبيض نموذج أخر باللون الفضي.

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أيضاً إلى جانب تحديث تكوينات الأجهزة الجديدة من Envy تقدم HP أيضاً ميزة فتح الشاشة Wake On بقراءة البصمة، كما تأتي الأجهزة بمساعد Alexa مدمج.

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