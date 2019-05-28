مبيعات سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series تكسر حاجز 10 ملايين وحدة على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro في وقت لاحق من هذا اليوم، ولكن قبل ذلك، قررت الشركة الصينية الإحتفال بإنجاز آخر. في الواقع، لقد أعلنت شركة Xiaomi اليوم أن مبيعات سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series كسرت حاجز 10 ملايين وحدة على الصعيد العالمي، وتمكنت من القيام بذلك في غضون 129 يومًا فقط.

قام الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun بنشر هذه الأخبار السارة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وقام بعد ذلك بنشر صور تعرض المسوؤلين التنفيذيين في الشركة الصينية وهم يحتفلون بهذا الإنجاز.

وقال السيد Lei Jun بأن هذا الإنجاز الجديد يُعتبر إنتصارًا وشهادة على ” إحتفاظ شركة Xiaomi بقيمها، مثل الجودة العالية والقيمة مقابل المال “. كما ذكر بأن الشركة مستعدة لعملية الإطلاق التالية والتي ستشهد إطلاق الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro اللذان سيتم الإعلان عنهما في وقت لاحق من هذا اليوم.

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تجدر الإشارة إلى أن سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series تضم ثلاثة هواتف على الورق، وهي Redmi Note 7 و Redmi Note 7S و Redmi Note 7 Pro. الإختلافات بين أول هاتفين طفيفة. ومع ذلك، يأتي الهاتف Redmi Note 7 Pro مع معالج أقوى وكاميرا بدقة 48 ميغابكسل مزودة بالمستشعر Sony IMX586.