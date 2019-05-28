على الرغم من العراقيل الأمريكية، مؤسس شركة Huawei لا يتمنى السوء لشركة آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتبر Huawei ثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم. هذا يمثل مصدر فخر كبير للصين حيث قبل بضع سنوات، كانت بالكاد تمثل بقعة صغيرة على خريطة قطاع الهواتف الذكية الذي سيطرت عليه شركات مثل سامسونج وآبل. ومع ذلك، مع قيام الحكومة الأمريكية بمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة Huawei، فقد يمثل ذلك مشكلة خطيرة للشركة الصينية.

ومع ذلك، يبدو أنه على الرغم من أن شركة Huawei تعاني من أوضاع صعبة في الوقت الراهن، إلا أن الشركة لا تتمنى سوء الحظ للشركات الأمريكية المنافسة، مثل آبل. أثناء حديثه مع قناة بلومبورج، سُئل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Huawei، السيد Ren Zhengei عن الإنتقام من جانب الحكومة الصينية ضد الشركات الأمريكية، مثل آبل.

Advertisements

ووفقا للسيد Ren Zhengei، فقد قال أنه لا يرغب في ذلك لشركة آبل وسيحتج فعلاً إذا حدث مثل ذلك. ” لن يحدث هذا، أولاً وقبل كل شيء، إذا حدث ذلك، سأكون أول من يحتج. آبل هي معلمتي وهي متقدمة علينا. كطالب، لماذا يجب أن أعارض أستاذي؟ لن أفعل ذلك أبدًا “.

كما إنتهز السيد Ren Zhengei الفرصة للإشادة بإنجازات آبل ومساهماتها في قطاع الهواتف الذكية. ” لو لم تكن شركة آبل، فلن يكون هناك إنترنت محمول. إذا لم تكن هناك شركة آبل للمساعدة في إظهار العالم لنا، فلن نرى جمال العالم “. هذا إعتراف نبيل للغاية.