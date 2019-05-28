شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع جديدة تكشف عن أبرز مزايا الأيفون فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توضح أحدث إصدار لبراءات اختراع شركة أبل، تفاصيل جديدة لمعرف Touch ID الذى تم تجديده والذى قد يصل إلى الجيل التالى من أجهزة آيفون، مما سيوفر العديد من المزايا التى قد تجعلك تنتظر هواتف آيفون 2020.

وكان هناك الكثير من الشائعات حول وجود ماسح ضوئى لبصمات الأصابع على الشاشة على جهاز آيفون المقبل، لكن براءة اختراع أبل الأخيرة تؤكد خطط الشركة لإعادة تلك الميزة فى المستقبل ولكن ليس هذا العام.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، تُظهر أحدث براءة اختراع، تم نشرها فى Patently Apple، كيف تخطط الشركة لتضمين الكاميرات ذات الثقب خلف شاشة الهاتف، والتى ستكون قادرة على إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لبصمات أصابعك بغض النظر عن موضع إصبعك.

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ومن المحتمل أن لا تحل البصمة محل Face ID فى أى وقت قريب، ولكن يمكن استخدام معرف البصمة الجديد على الشاشة كنموذج إضافى لتحديد الهوية البيومترية لجعل iPhone الخاص بك أكثر أمانًا.

والأمر المثير فى هذه البراءة هو أنها تعرض صوراً لنموذج أولى عملي، مما يعنى أن شركة أبل اتخذت خطوات جادة عملية التطوير.

يشاع أن هاتف iPhone 11 هذا العام لديه بعض التغييرات الرئيسية، ولكن ليس من بينها المزايا التى تعرضها براءات الاختراع الجديدة لشركة أبل.