شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش HongMeng.. تعرف على الاسم المنتظر لنظام تشغيل هواوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن هواوى لديها بالفعل بديل لنظام أندرويد قيد التطوير، حيث تقول الشائعات إن نظام التشغيل يمكن أن يكون جاهزًا للإطلاق فى وقت مبكر من هذا الخريف، وبفضل بعض التسريبات فقد أصبحنا الآن نعرف ما يمكن تسميته.

وبحسب موقع phonearena الهندى فقد قدمت Huawei علامات تجارية متعددة إلى مكتب الملكية الفكرية الأوروبى (EUIPO) فى 24 مايو، أى بعد أقل من أسبوع من توقف جوجل عن العمل مع العملاق الصينى، وبالطبع، قد يكون هذا صدفة بحتة، ولكن قد يعنى أيضًا أن الشركة تستعد لإطلاق نظام التشغيل الخاص بها.

وفيما يتعلق بالأسماء التى تم تقديمها، تشمل القوائم "Huawei Ark OS" و"Huawei Ark" و"Ark" و"Ark OS”، مما يشير إلى أن نظام التشغيل البديل من Huawei لويندوز وأندرويد قد يعرف بـ Ark OS.

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لكن فى نفس الوقت لا يوجد ضمان على أن تستخدم Huawei هذا الاسم على الإطلاق، ولكنه بالتأكيد أكثر جاذبية للجماهير العالمية من أسماء "HongMeng OS" و"Project Z" المستخدمة داخليًا.

وفى الوقت الحالى ليس من الواضح نوع الميزات التى سيأتى بها نظام التشغيل Huawei، ولكن وفقًا للشائعات الأخيرة يتوافق مع جميع أنواع الأجهزة ويدعم تطبيقات أندرويد محليًا، وبالإضافة إلى ذلك، قد يتم دعمه ببرنامج Aptoide المثبت مسبقًا كبديل لمتجر Google Play.