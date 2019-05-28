كتب- إسلام ضيف:
قال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا طفيفًا في درجات الحرارة، بدء من اليوم الثلاثاء، حتى الجُمعة المُقبلة، لن يزيد عن 39 درجة، خاصة في القاهرة.
وأضاف شاهين لـ"مصراوي"، أن "درجة الحرارة أمس الاثنين 32 درجة، واليوم الثلاثاء ستصل إلى 35، ثم 38 درجة، ولن تزيد عن 39 درجة في المناطق الواقعة في شمال البلاد حتى الجمعة المُقبلة".
وأشار مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن نسبة الرطوبة ستتراوح ما بين 30% إلى 40%، وأن...
كانت هذه تفاصيل خبر "ارتفاع جديد للحرارة".. الأرصاد تُعلن توقعاتها لطقس 4 أيام مُقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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