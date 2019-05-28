شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إشارات مرور جديدة تتحول للون للأخضر تلقائيا وفقا لنية المشاة فى عبور الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبا لا ينتظر عدد كبير الضوء الأخضر بإشارات المرور ليعبروا الطريق بأمان، مما قد يعرض حياتهم للخطر، فضلا عن إزعاج سائقى السيارات، لأن أغلبهم يضطرون إلى تقليل السرعة أو التوقف نهائيا حتى يعبر المواطنين الطريق بدون خطر.

ولحل هذه المشكلة طور باحثون فى فيينا من معهد TU Graz لرسومات الحاسب الآلى والرؤية، نظام إشارات مرورو ذكى يمكنه حل محل النظام التقليدى، إذ يهدف المشروع فى التعرف على نية المشاة لعبور الطريق والتحول إلى اللون الأخضر تلقائيا.

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ولم تكتف التقنية بالتعرف على نية المشاة فقط ولكنها تعمل على تحسين تدفق حركة المرور بشكل أكبر. وقال "هورست بوسيجير" أحد القائمين على الابتكار: "يمكن للبرنامج مد مرحلة اللون الأخضر فى إشارة المرور فى حالة عبور مجموعات كبيرة من الأشخاص نظرا لاحتياجهم إلى مزيد من الوقت للعبور".

ويعتمد عمل الابتكار على وضع كاميرا مثبتة على كل إشارة مرور للمشاة يمكنها تصوير الأشخاص بين مسافة 5 إلى 8 أمتار للتعرف على كل من يريد عبور الشارع خلال ثوانى، حيث يتطلب ثانية واحدة لتقدير النية وبعد ثانيتين يصبح التقدير موثوقا.