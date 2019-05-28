شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيضان ضخم يجتاح ولاية أركنساس الأمريكية خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ سكان ولاية أركنساس الأمريكية استعداداتهم لمواجهة أسوأ فيضان فى التاريخ المسجل على امتداد أجزاء من نهر أركنساس خلال الأسبوع المقبل، كما وصفه خبراء الأرصاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية فى بيان لها يوم الأحد إن هذا الفيضان من المتوقع أن يكون له آثار كبيرة على الحياة والممتلكات فى منطقة واسعة للغاية، إذ وصل نهر أركنساس إلى 38.2 قدم (11.6 متر) يوم الأحد بالقرب من فورت سميث بأركنساس، متجاوزًا القمة التاريخية البالغة 38.1 (11.6) قدمًا فى أبريل 1945.

وقالت كارين سانتوس المتحدثة باسم هيئة الأرصاد الجوية إن المدينة التى يبلغ عدد سكانها 80 ألف نسمة وتقع على الحدود مع أوكلاهوما فى وضع الاستعداد والتحذير، إذ غمرت المياه واحدا من المنازل بشكل كاما، بينما هناك نحو 500 منزل إما لديه مياه قريبة جدًا أو ووصلت إليه بشكل كامل.

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وتتوقع السلطات أن تتأثر مئات المنازل بحلول وقت ذروة النهر هناك يوم الثلاثاء لتصل إلى ارتفاع 42.5 قدمًا (13 مترًا).