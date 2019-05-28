شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. خطأ يمكنه إغلاق حسابك داخل متجر Epic والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن وجود ثغرة بمتجر Epic، والتى تقوم بإغلاق حساب المستخدمين على المتجر، إذا ما قام المستخدم بشراء أكثر من 5 ألعاب فى يوم واحد وبأسعار مختلفة، دون توضيح أى سبب.

وبحسب موقع kotaku اليابانى فقد أشار التقرير إلى أن هذا الحظر يأتى نتيجة لاعتقاد المتجر بوجود عملية اختراق، عندما يتم شراء أكثر من لعبة فى نفس الوقت، الأمر الذى يدفعه لحظر المستخدمين الذين يقومون بذلك، فيما ردت Epic Games بأنها تقوم باستكشاف الخطأ وستعمل على حله بأقصى سرعة.

فيما تأتى هذه المشكلة فى الوقت الذى قام فيه متجر Epic بعمل تخفيضات، والتى لا تزال متوفرة حتى شهر يونيو القادم، الأمر الذى سيزيد من طلبات المستخدمين على تطبيقات المتجر، خاصة فى ظل وجود العديد من الألعاب المتاحة مجانا.