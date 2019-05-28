كوالكوم ولينوفو تعلنان عن أول حاسوب يدعم شبكات الجيل الخامس

أعلنت شركتا كوالكوم ولينوفو اليوم الاثنين في إطار مشاركتهما في معرض “كمبيوتكس 2019” Computex 2019 المقام في العاصمة التايوانية تايبيه؛ عن أول حاسوب محمول في العالم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وقالت الشركتان في بيان: “تضافرت جهود كوالكوم الرائدة في الجيل الخامس، وشركة لينوفو الرائدة عالميًا في مجال أجهزة الحاسوب الشخصية؛ للإعلان عن هذا الحاسوب المتطور، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G”.

وأضافت الشركتان أن الحاسوب – الذي أُطلق عليه اسم “مشروع بلا حدود” Project Limitless – يمتاز بأنه يضم معالج “كوالكوم سنابدراجون 8 سي إكس 5 جي” Qualcomm Snapdragon 8cx 5G، وهو أول معالج صُمم لأجهزة الحواسيب الشخصية، مع دعم تقنية 7 نانومتر.

وتَعِد الشركتان بأن حاسوب Project Limitless سوف يمهد لعصر الحواسيب الدائمة التشغيل، والدائمة الاتصال بالإنترنت. وذلك بفضل معالج Snapdragon 8cx، الذي يُعدّ أقوى معالج صنعته شركة كوالكوم حتى الآن، والذي يوفر أداءً سريعًا، وعمر بطارية فائقًا.

وللاتصال بشبكات الجيل الخامس، يضم الحاسوب مودم “سنابدراجون إكس55 5 جي” Snapdragon X55 5G، الذي يوفر سرعات إنترنت تصل إلى 7 جيجابت في الثانية.

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ومع دعم شبكات الجيل الخامس، يمكن للحاسوب دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الترجمة الفورية الصوتية بين اللغتين الإنجليزية والصينية.

ويعمل الحاسوب بنسخة معمارية “أي آر إم” ARM من نظام التشغيل ويندوز 10. وهو يضم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 16 جيجابايت. هذا، ولم تتطرق كوالكوم ولينوفو إلى باقي تفاصيل الجهاز، بما في ذلك السعر، وموعد الإطلاق في السوق.