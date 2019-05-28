تكنولوجيا: تقرير: معالجات ARM الجديدة تزيد سرعة الهواتف الذكية 60%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ARM النقاب عن تصميمين جديدين لرقاقات الهواتف الذكية، لتوفير أداء أسرع، خاصة بالأجهزة التى تدعم الذكاء الاصطناعى.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، توفر وحدة معالجة الرسوميات Mali-G77 أداء أفضل، إذ تأتى بتحسينات بنسبة 40% بمعالجة الرسوميات، وزيادة هائلة تبلغ 60% فى السرعة، وهو ما يجعل تعامل هاتفك مع المهام المطلوبة أفضل، وقد يساعد G77 أيضًافى الحفاظ على كفاءة البطارية.
أما تصميم وحدة المعالجة المركزية Cortex-A77 فيوفر تحسينا لرقاقة العام الماضى A76 ، كما يوفر هذا التحديث أداء أسرع بنسبة 20%، مما يعنى أن الرقاقة الجديدة أسرع بنحو 35 مرة من أداء A55 ، بالإضافة إلى أداء أفضل فى الطاقة.
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