شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تحتاج إلى تغيير "الباسورد" والالتزام بهذه الخطوات بعد استبداله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نسمع يوميا عن اختراقات جديدة فى موقع ما سواء كان للتواصل الاجتماعى أو لخدمات أخرى، وبالتالى البيانات التى كانت مخزنة عليه يتم تسريبها، وقد تكون قد تأثرت بالفعل من ذلك أو لا، ولكن في كلتا الحالتين، حان الوقت لتحديث حياتك الرقمية، مع كلمات مرور جديدة.

ووفقا لما ذكره موقع " Usatoday"، فإن كلمة المرور الأكثر شيوعًا المستخدمة حتى يومنا هذا، هي "password" أو 123456.

فيما يوصي خبراء الأمن بستخدام بمزيج قوي من الحروف والأرقام والرموز العشوائية، التى لا تحمل معنى معنيا أو ترتبط بذكرى ما.

كما أن وضع كلمة المرور نفسها على مواقع متعددة يشبه "إعطاء مفاتيح منزلك لعدة أشخاص، فإذا قمت بمشاركة كلمة المرور نفسها في مواقع متعددة، فعندما يتم اختراق أحدها، فسيستخدم الهاكر نفس كلمة المرور لجميع مواقع الويب الخاصة بك".

ويوصي الخبراء بكلمة مرور قوية جيدة تجمع بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز التي يصعب كسرها، مع ضرورة عدم استخدام اسمك أو أسماء أحبائك أو عنوان شارعك أو أي شيء آخر يمكن أن يبحث عنه بسهولة أحد الهاكرز عبر الإنترنت عنك.

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وهنا أربع نصائح بعد تغير الباسورد ليكون قويا ومكونا من هذه الخصائص السابقة، وتشمل الخطوات الأخرى على:

- تحديث الهاتف بآخر الإصدارات.

- لا تسمح لأى شخص بمعرفة الكود السرى لفتح هاتفك.

- لا تفتح روابط عشوائية دون التأكد من مصدرها.

- استخدم البرامج المضادة للفيروسات على هاتفك.