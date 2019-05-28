كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الموسيقى يمكن أن تجعل “Snapchat” يشبه “TikTok”

متابعة-سنيار: ذكر موقع “ماشابل” أن سناب شات تجري محادثاث مع عدد من التسميات القياسية في محاولة للتوسط في صفقات من شأنها أن تسمح للشركة بإضافة المزيد من الموسيقى إلى تطبيقها، وفقا لتقرير حديث نشر في صحيفة وول ستريت جورنال.

إذا أحرزت هذه المحادثات تقدماً في صفقات الترخيص الفعلية، فهذا يعني أن Snapchat سيكون قادرا على إضافة ميزات موسيقية مماثلة لـ Instagram و TikTok، وكلاهما يسمح للمستخدمين بإضافة مقاطع قصيرة من الأغاني الشعبية إلى منشوراتهم.

أضاف التطبيق ميزة “Lens Challenge” لمزامنة الشفاه مرة أخرى في ديسمبر، مما سمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو لمزامنة الشفاه مع تأثيرات واقعية إضافية، لكن هذه الميزة مغلقة داخل العدسات، لذلك لا يمكن الوصول إليها بسهولة مثل ميزات الموسيقى في تطبيقات أخرى مثل Instagram.

وكان Facebook بدوره أضاف عددا من الميزات الموسيقية الجديدة، بما في ذلك القدرة على إضافة الأغاني إلى ملفك الشخصي، بالإضافة إلى ميزة مزامنة الشفاه الخاصة به.

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ولكن ربما تكون الميزة الأكثر شعبية، والتي تعتمد على الموسيقى هي دمج Instify’s Spotify.