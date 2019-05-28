كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “BMW” تطلق سكوتر كهربائي أنيق متابعة-سنيار: أطلقت شركة BMW سكوتر كهربائي صمم بالتعاون مع شركة Micro الألمانية لصناعة السكوتر وسيكون متاحا للبيع في أوروبا هذا الخريف. تم تزويد BMW E-Scooter بمحرك كهربائي صغير بقدرة 150 واط ويضم حزمة بطارية ليثيوم أيون. وتدعي شركة BMW أن E-Scooter لديها مجموعة رائعة من 7.5 أميال وسرعة قصوى تبلغ 12 ميلاً في الساعة، وهذا أمر مخيب للآمال بعض الشيء. ولكن، وفقا لشركة BMW، تبلغ مدة الشحن ساعتين فقط من الموت بالكامل إلى الشحن الكامل. Advertisements سعر سكوتر كهربائي يبلغ 890 دولارا، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف سعر الدراجات الإلكترونية المشابهة المتوفرة في السوق. أسفرت الشراكة أيضا عن دراجتين بخاريتين، وهما سكوتر المدينة وهو بديل أرخص بكثير بسعر 224 دولار تقريبا. تم تصميم الخيار الثالث للأطفال من عمر ثلاث إلى 12 عاما وسمي سكوتر الأطفال، بسعر 134 دولارا فقط. جميع دراجات BMW متوفرة للشراء لدى تجار BMW المختارين في أوروبا وسيبدأ بيع E-Scooter ابتداءا من سبتمبر 2019.

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