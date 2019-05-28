سكاي سكانر: أفضل ٥ وجهات سياحية لقضاء عطلة عيد الفطر

أطلق موقع سكاي سكانر Skyscanner، محرك البحث الرائد عالمياً في مجال السفر، قائمة بأكثر وجهات السفر رواجاً بين سكان الإمارات، بناءً على معدل النمو السنوي في عمليات البحث، وذلك استعداداً لعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى أفضل عروض الأسعار لمن يريدون اغتنام الفرصة، وحجز إجازتهم قبل نفاذ الوقت، حيث طرح قسماً مخصصاً لعروض العيد ضمن تطبيقه المحمول، المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، والتي يمكن الاطلاع عليها عند تنزيل التطبيق، ونقر علامة التبويب “استكشاف”.

ويقدم سكاي سكانر الوجهات الخمس الأكثر رواجاً لقضاء عطلة عيد الفطر:

1- سراييفو، البوسنة والهرسك.

تُعتبر سراييفو مدينة عالمية ساحرة، تتميز بطيبة سكانها، وأجوائها الوادعة، ويشكل وسط المدينة وجهة مثالية للسياح؛ بفضل صروحه المعمارية الفريدة، وتاريخه العريق، ومشاهده الأخاذة، ومطاعمه المميزة بأطباقها المحلية، فيما ينفرد القسم القديم من المدينة بشوارع مرصوفة بحجر الإسكافي، ومساجد، ومتاجر شعبية صغيرة.

وتمثل نافورة سيبيلي وسوق ماركال القديم أبرز رموز المدينة، وتتيح تلال سراييفو المحيطة رؤية مناظر فريدة لسراييفو خلال النهار، بينما تطل ليلاً على مشهد يخطف الأنفاس للأضواء المتلألئة من المنازل.

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كما يحلو التنزه في حديقة فيرلو بوسنة التي تحتضن منبع نهر بوسنة، أما حي باسكارسييا القديم، فيضم مبان جميلة مصممة على الطراز العثماني، ومقاه بسيطة تجعل منه الخيار الأمثل لتأمل ملامح الحياة والناس في المدينة.

ويُنصح بتذوق طبق سيفابي الشعبي، المؤلف من قطعة خبز مسطحة مع اللحم المفروم، وتستغرق الرحلات المباشرة من دبي إلى سراييفو 5 ساعات و48 دقيقة، وتبدأ أسعارها من 3060 درهمًا إماراتيًا (خلال عيد الفطر)، ويمكنكم الحجز عبر سكاي سكانر للحصول على خصومات رائعة على أسعار الفنادق.

2- صوفيا، بلغاريا.

تجمع مدينة صوفيا تصاميم معمارية ساحرة مستوحاة من الطرازات الأوروبية والشيوعية، والمشاهد الطبيعية الخلابة، كما أنها أصبحت تعتبر وجهة مميزة لعشاق التزلج على الثلوج.

ورغم أنها مدينة عالمية، إلا أنها لا تزال تحظى بأجواء طبيعية هادئة، وهي تحتضن مجموعة واسعة من المتاحف والمعارض، والفنون الجميلة، والمطاعم، فضلاً عن الحدائق، ومسارات التنزه المذهلة، الممتدة على مساحات شاسعة، وصولاً إلى جبل فيتوشا المهيب.

ويمتاز المطبخ البلغاري بمأكولات فريدة تأتي على رأسها المعجنات الشهية، بما في ذلك حلوى كاتما الشهية، والتي تشبه فطيرة بان كيك كبيرة بنكهة حلوة أو مالحة.

وترحب المدينة بالزوار في مطاعمها المميزة، وباقتها الواسعة من المقاهي النابضة بالحياة بأسعار مدروسة، وتتيح صوفيا للزوار اختبار الثقافة البلغارية الحقيقية، وقضاء تجربة سياحية أصيلة.

وتستغرق الرحلات المباشرة من دبي إلى صوفيا 5 ساعات و10 دقائق، وتبدأ أسعارها من 2006 دراهم إماراتية (خلال عيد الفطر)، ويمكنكم الحجز عبر سكاي سكانر للحصول على خصومات رائعة على أسعار الفنادق.

3- كييف، أوكرانيا.

تُعتبر العاصمة الأوكرانية كييف من أقدم مدن أوروبا الشرقية، وتنفرد بتاريخ عريق، حيث كانت عاصمة أول دولة أوكرانية (روس الكييفية)، ونجحت عقب الحكم السوفيتي بترسيخ مكانتها كأشهر مدينة عالمية في أوكرانية اليوم، حيث تنفرد بمجموعة من المطاعم المستوحاة من مختلف مطابخ العالم.

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كما كانت مركزاً للثورة البرتقالية عام 2004، وتزخر بالمعالم السياحية المذهلة، التي تروي خفايا التاريخ الأوكراني مثل دير الكهوف، ومتحف تشيرنوبيل، الذي يحيي ذكرى كارثة المفاعل النووي الأوكراني، وكاتدرائية سانت صوفيا، التي تعود إلى القرن الحادي عشر.

ويُنصح بشرب المياه المعبئة حصراً في كييف، لكن لا مانع من الاستمتاع بالمأكولات الشعبية، سواء كانت الآيس كريم، أو مشروب كفاس المحلي الشهير.

وتتحلى المدينة بجو شعبي خاص، ينعكس في إيقاف السيارات العادية، والمساومة على أجرة التوصيلة، بدلاً من انتظار سيارات الأجرة، التي تعتبر نادرة في المدينة، ويخيم عليها في الشتاء أجواء مظلمة وطويلة، لكنها تستعيد رونقها في الصيف كعاصمة أوروبية مزدهرة بأجوائها الخضراء المفعمة بالحيوية.

وتستغرق الرحلات المباشرة من دبي إلى كييف 5 ساعات و 43 دقيقة، وتبدأ أسعارها من 2555 درهمًا إماراتيًا (خلال عيد الفطر)، ويمكنكم الحجز عبر سكاي سكانر للحصول على خصومات رائعة على أسعار الفنادق.

4- القاهرة، مصر.

تستقبل القاهرة زوارها بدايةً بأجواء صاخبة ومزدحمة، لكن سرعان ما يعتادون على ضوضاء حركة المرور، والباعة المتجولين، لتبدأ الرحلة الحقيقية في حنايا العاصمة العريقة، التي تخبئ في زحمة مبانيها مجموعة كبيرة من المساجد القديمة، والكنائس القبطية، والقلاع، والمساكن العربية.

ويمكن التجول في شوارعها النابضة بالألوان، أو الإبحار على متن مراكب الفلوكة التقليدية، على طول نهر النيل، ويرحب فندق فور سيزون بمن ينشدون تجربة فاخرة، وخيارات مميزة من الأطعمة والمشروبات، والموسيقى.

أما من يفضلون الأجواء الشعبية، فيمكنهم تسوق القطع الأثرية المصرية، والمساومة للحصول على أفضل الأسعار في الأسواق، وتدخين الشيشة، وتأمل نبض الحياة في المدينة.

وبطبيعة الحال، لا يمكن أن تكتمل الرحلة إلى القاهرة دون زيارة أهرامات الجيزة الشهيرة غرب المدينة، كما يبقى لمطاعم المدينة سحر خاص، مع فرصة الاستمتاع بالمأكولات المصرية والشرق الأوسط، والغربية، والآسيوية، وتأمل مشهد غروب الشمس فوق القاهرة.

وتستغرق الرحلات المباشرة من دبي إلى القاهرة 3 ساعات و40 دقيقة، وتبدأ أسعارها من 2886 درهمًا إماراتيًا (خلال عيد الفطر)، ويمكنكم الحجز عبر سكاي سكانر للحصول على خصومات رائعة على أسعار الفنادق.

5- يريفان، أرمينيا.

تشكل يريفان، عاصمة أرمينيا، الوجهة الأمثل لعشاق الثقافة، ورغم كونها مدينة صغيرة، إلا أنها تزخر بالمعارض الفنية، والمتاحف والمسارح، والمباني المستوحاة من ألق العمارة السوفيتية القديمة، فضلاً عن الأجواء العفوية المريحة، والمقاهي الشعبية الثقافية، مما يجعل منها وجهة مثالية لتجربة سياحية فريدة.

وتنفرد العاصمة الأرمنية بطابع خاص يستحضر سحر البحر، حيث يتمتع السكان المحليون بنمط حياة هادئ، يقضون أوقاتاً ممتعة في المقاهي والحدائق، ويتنزهون على طول الشوارع في سياراتهم الفارهة.

كما تحتضن المدينة العديد من التجارب الثقافية، من المعارض الفنية، والمسارح، وعروض الموسيقى الحية، وتشكل المدينة بداية مثالية لاستكشاف سائر المدن الأرمنية، ويُنصح خلال زيارتها بالتعرف على دير كيغارد المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والمنحوت جزئياً ضمن الجبل المجاور.

وتستغرق الرحلات المباشرة من دبي إلى يريفان 3 ساعات و10 دقائق، وتبدأ أسعارها من 3631 درهمًا إماراتيًا (خلال عيد الفطر)، ويمكنكم الحجز عبر سكاي سكانر للحصول على خصومات مجزية على أسعار الفنادق.