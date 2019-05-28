شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحالف الشركات الأمريكية لن يؤثر على هواوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأسبوع الماضى توقفت مجموعة من الشركات عن العمل مع عملاق التكنولوجيا الصيني هواوى، وقد تضمنت القائمة جوجل وإنتل وكوالكوم وARM، وهي القائمة التى أضيف إليها مؤخرا كل من "تحالف WiFi "و "تجمع SD" أيضا ضد هواوى.

وبحسب موقع TNW الهولندى فقد لاحظت إحدى شركات الأبحاث أن الشركة الصينية أصبحت مقيدة بشكل مؤقت، فيما قال الحلف فى بيان إنه يمتثل لأمر وزارة التجارة الأمريكية: "يتوافق تحالف Wi-Fi Alliance تمامًا مع طلب وزارة التجارة الأمريكية الأخير الخاص بإلغاء عضوية Huawei Technologies، فيما تقييد Wi-Fi Alliance مؤقتًا مشاركات هواوى في أنشطة Wi-Fi Alliance التي يغطيها الطلب".

لكن الخبر الجيد هو أن هذا التقييد يعتبر مؤقت، وهو ما يعنى أن أجهزة Huawei القادمة لا تزال تستخدم تقنية WiFi بشكل عادي للغاية، ولكن لن يتم اعتمادها من قبل التحالف، وعلى المدى القصير لن تتأثر أجهزة الشركة، وهو الأمر الذى يطمئن المستخدمين الحاليين للشركة في الوقت الراهن.