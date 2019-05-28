شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده.. "رن تشنج فاى" مؤسس هواوى من صان جميل "أبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "رن تشنج فاي" مؤسس هواوى ورئيسها التنفيذى خلال عدد من المقابلات الأسبوع الماضى أنه لا يتوقع ولا يأمل أن تنتقم الحكومة الصينية من إدارة ترامب، أو تتخذ خطوات ضد شركة أبل، مضيفا أنه فى حالة حدوث ذلك سيكون هو أول المحتجين، لأن شركة أبل هى "أستاذته"، على حد وصفه، وهو طالب لديها، قائلا: "شركة أبل أستاذتى، إنها فى المقدمة، وباعتبارى طالب لماذا أثور ضد أستاذى؟ لن يحدث هذا الأمر أبدا"، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه.

هو رجل أعمال صينى من مواليد أكتوبر 1944، ويعد المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة هواوى التى تتخذ من مدينة شنجن مقرًا لها، وهى أكبر شركة مصنّعة لمعدات الاتصالات فى العالم وثانى أكبر منتج للهواتف الذكية، وقد قدرت ثروته فى شهر فبراير 2019 بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكى.

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ولد "رن" فى مقاطعة تشننينج، قويتشو، الصين، وكان جده من مقاطعة جيانغسو يعمل طباخاً ورئيسا للطهاة، وفشل فى إكمال دراسته الجامعية عندما توفى جده قبل سنة من تخرجه، ودرس رن تشنج، الهندسة فى جامعة تشونغكينج فى الصين، ثم التحق بمعهد أبحاث جيش التحرير الشعبى الصينى فى ذروة الاضطرابات التى سببتها الثورة الثقافية فى البلاد فى ستينيات القرن الماضى.

وخلال الاحتلال اليابانى هاجر والده جنوبًا إلى قوانغتشو للعمل فى مصنع أسلحة حكومى فى كومينتانغ كمحاسب، وبعد عام 1949، تم تعيين والده مديراً لمدرسة Duyun المتوسطة، حيث التقى والدة رن التى كانت تعمل كمدرسة، وقد أصبح رن الأب عضواً فى الحزب الشيوعى فى عام 1958.

تمكن "رن" من تأسيس شركة هواوى عام 1987، برأس مال قدره حوالى 5 آلاف دولار أمريكى فى ذلك الوقت، وقد باعت شركة Huawei فى البداية معدات لتبادل الهواتف من هونج كونج.