كيف تصل إلى لوحة تحكم الصوت في ويندوز 10 1903

لوحة تحكم الصوت تعرضت إلى تغيير كبير في نظام ويندوز 10 نسخة تحديث 1903 وهذا أمر بالطبع منطقي للغاية فالنظام حصل على تغيير كبير وشامل للكثير من الأمور الخاصة به ويعتبر هذا هو تحديث هذا العام الكبير، في الماضي كنت تضغط بزر الفأرة الأيمن على علامة مكبر الصوت في لوحة التحكم ومن ثم تصل إلى لوحة الصوت ولكن الآن الوضع إختلف كثيراً.

بدأت مايكروسوفت مؤخراً ومنذ التحديثات الأخيرة لنظام ويندوز بنقل الكثير من إعدادات النظام ووضعها في تطبيق الإعدادات Setting بعيداً عن لوحة التحكم الإعتيادية ومنها بالطبع لوحة تحكم الصوت، بالطبع لازال بإمكانك الوصول إلى لوحة تحكم إعدادات الصوت من خلال لوحة التحكم العادية ولكن إزالة الطريقة الأسهل للوصول إليها هي الخطوة الأول لتغيير مكانها تماماً .

طرق الوصول إلى لوحة تحكم الصوت في ويندوز 10 :

هناك أربع طرق تتمكن بيها من الوصول إلى لوحة الإعدادات وهي كالتالي :

تطبيق الإعدادات

يمكنك أن تصل إلى جزء الصوت من خلال تطبيق الإعدادات Settings الموود داخل داخل النظام من خلال لوحة النظام بجانب الساعة أسفل الشاشة، قم بالضغط على لسان Sound وستصل إلى لوحة الصوت بسهولة.

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لوحة التحكم

الوصول إلى لوحة الصوت يمكنك الوصول إليها بسهولة من لوحة التحكم الإعتيادية القديمة من خلال لسان Hardware and Sounds وعندما تضغط على كلمة Sounds ستصل إلى لوحة التحكم في الصوت التقليدية مع الاختيارات الثلاثة القديمة.

متصفح الملفات

يمكنك أن تصل إليها مباشرةً من خلال كتابة عنوانها داخل شريط البحث الخاص بمتصفح الملفات الإعتيادي عن طريق نسخ ولصق العنوان الذي ستجده موجود بالأسفل في شريط العنوان\ البحث في متصفح الملفات.

Control Panel\Hardware and Sound

إختصار سطح المكتب لـ لوحة تحكم الصوت

يمكنك أخذ إختصار Shortcut من لوحة تحكم الصوت عن طريق الضغط بزر الفأرة الأيمن على أيقونة لوحة الصوت في لوحة التحكم الإعتيادية وإختيار وضع إختصار على سطح المكتب Make Desktop Shortcut وستجد أن الرابط وضع على سطح المكتب لتتمكن من الوصول إليه دون الحاجة إلى التحرك ضمن الملفات والإختيارات والإعدادات الأخرى، لا يمكنك بالطبع أخذ هذا الإختصار إلى قائمة إبدأ ووضع شريط التحكم فيه.