كيف تأخذ Scroll Screenshot في ويندوز 10

يمكنك أن تأخذ Scroll Screenshot من خلال برامج الطرف الثالث الموجودة بكثرة والتي يمكننا القول بأن هناك الكثير منها مجاني، ولكن أن تأخذ Scroll Screenshot بشكل جيد هذا ما سيتطلب برنامج مميز ويعمل بكفاءة مع ويندوز 10 خاصةً وأنه أصبح يمنع جزءاً كبيراً من البرامج من العمل .

معظم البرامج حتى المدفوعة تسمح لك بأخذ Scroll Screenshot في المتصفحات فقط دون نوافذ الويندوز الخارجية او متصفح الملفات وهذا قد يسبب لك مشكلة إن كنت ترغب في أخذ لقطة من كتاب ما وترغب في أن يكون كل النص الموجود في الكتاب واضح ويمكن قراءته بسهولة، هناك الكثير من البرامج التي يمكنها أن تساعدك ولكننا نرشح لك برنامج PicPick.

برنامج PicPick مجاني لاستخدام الافراد وهذا يعني بأن الشركات ستحتاج إلى تصريح خاص ونسخة خاصة لتتمكن من شراءه والاستفادة منه، يتضمن البرنامج أيضاً خاصية Auto Scroll مما يعين أنك تحدد بداية المكان الذي ترغب في إلتقاطه وبعد ذلك تحدد نهايته فقط.

أخذ Scroll Screenshot في ويندوز 10 :

في البداية يجب عليك أن تقوم بتحميل البرنامج وتثبيته مجاناً من خلال هذا الرابط.

لا تقلق فالبرنامج يبدو مثل واجهة Microsoft Word وهذا سيمسح لك بأن تشعر بأن التطبيق مألوف بعض الشيء، البرنامج أيضاً يضم مجموعة كبيرة من الإختيارات وليس فقط Scroll Screenshot ويمكنك أن تربط البرنامج بمجموعة من الأزرار لتتمكن من تشغيله بسرعة والتقاط الصورة مباشرةً بشكل سريع، كل الإختيارات التي ترغب فيها والإعدادات موجودة في الصفحة الرئيسية للبرنامج التي ستجدها أمامك.

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الان كل ما عليك فعله هو الضغط على Scrolling Windows ومن ثم إختيار النافذة التي سترغب في أخذ الصورة المتحركة داخلها ودع البرنامج يقوم بالباقي.

فورما ينتهي البرنامج من إلتقاط الصور سيقوم بفتح الصور في برنامج تعديل الصور الخاص به، بالطبع ستقوم هذه الخاصية بالتقاط الصورة في المكان الذي قمت بتحديده فقط دون غيره حتى بدون واجهة الملف من العنوان وغيره من الامور الأخرى، البرنامج يستطيع التقاط الصور في الاماكن التي يشعر بأنها يمكن الـ Scroll داخلها لذا قد توجد بعض البرامج التي لا يستطيع البرنامج إلتقاط صور داخلها ولكنها قليلة للغاية وقد لا تحتاجها.