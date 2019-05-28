أفضل برامج Flatpak الموجودة حالياً وتستحق أن تقوم بتجربتها على جهازك...

برامج Flatpak هي برامج مجانية متوفرة لمستخدمي البرامج مفتوحة المصدر واللينكس بشكل عام وهو يسهل عملية تثبيت تحميل البرامج وتثبيتها على أنظمة وتوزيعات لينكس بشكل عام وواسع.

تعتبر تقنية Flatpak جديدة نسبياً ولم تنتشر بعد بالشكل الكافي ولكن بالرغم من هذا فإن هناك الكثير من البرامج المميزة الموجودة في متجر Flatpak وسنقوم بتغطية بعض هذه البرامج في قائمتنا هذه.

قبل أن نبدأ في برامج Flatpak :

قبل أن نبدأ بالحديث عن برامج Flatpak يجب علينا أن نؤكد بأنه بفضل هذه التقنية المميزة فإنه أصبح الآن من السهل لجميع مستخدمي نواة Genome ولينكس أياً كان حجمها أو شكلها إن كانت كبيرة أو صغيرة أصبح الجميع يستمتعون بهذا المتجر المميز وهناك الكثير من الطرق عبر الانترنت التي تتحدث عن طريق تثبيت المتجر على جهازك وتفعيله .

فور أن تقوم بتفعيل المتجر على جهازك عليك أن تقوم بإضافته إلى الواجهة والـ Runtime الخاص بنظامك، بدون هذا لن يكون هناك أي برامج يمكن تحميلها أو إستخدامها، لتقوم بهذا عليك أن تفتح نافذة Terminal جديدة ومن ثم إدخال الأمر التالي فيه :

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

برامج Flatpak :

سنتحدث معكم الآن عن أكثر أشهر البرامج الموجودة في هذا المتجر .

Libre Office :

يعتبر هذا البرنامج هو البديل الرسمي لمستخدمي لينكس عن حزمة برمجيات مايكروسوفت الخاصة بالأعمال المكتبية، بالرغم من أن البرنامج موجود على الكثير من المنصات المختلفة بما فيها الويندوز ونظام ماك إلا أن هذا البرنامج مشهور للغاية على لينكس كونه مفتوح المصدر ويستخدم نواة جينوم الخاصة بلينكس ويضم كافة البرامج التي قد تحتاجها للأعمال المكتبية.

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يمكنك تثبيت البرنامج عن طريق زيارة صفحته على المتجر والقيام بالضغط على زر Install الموجود داخل صفحته من خلال هذا الرابط .

لا توجد حاجة للحديث عن هذا البرنامج فهو متجر الألعاب المميز والأكثر شهرة على أجهزة الحاسب الشخصي والذي يقدم الكثير من المميزات والألعاب المختلفة والمتنوعة كما أن إزدياد الاهتمام العالمي بنظام لينكس جعل مجموعة كبيرة من الالعاب تتواجد عليه لذا يجب عليك ان تحتفظ بالبرنامج وتتفحص مكتبته دائماً حتى تجد الالعاب الجديدة عليه بشكل مستمر ودوري .

يمكنك تحميل البرنامج من خلال زيارة صفحته على هذا الرابط .

يعتبر هذا البرنامج واحد من افضل واسهل البرامج في تعديل وتقطيع الفيديو على نظام لينكس والذي كما تعرفون يعتبر فقيراً بعض الشيء في البرامج التي تقوم بهذا العمل، يتميز البرنامج بمكتبة واسعة من التأثيرات بالاضافة إلى واجهة سهلة الاستخدام للغاية وطريقة سهلة للتبديل بين اوضاع الفيديو المختلفة.

يمكنك تحميل البرنامج عن طريق زيارة صفحته على المتجر من هنا .