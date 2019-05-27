شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور جديدة تكشف شكل الإعلانات على تطبيق واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فيس بوك، الشركة الأم لتطبيق "واتس آب"، فى وقت سابق من هذا الشهر أن الإعلانات ستظهر فى قسم الـ status رغم الانتقادات الشديدة والمطالبات بعدم تنفيذ التغييرات، ومن غير المعروف نوع البيانات التى سيتم استخدامها لاستهداف الإعلانات لمستخدمى التطبيق، لكن النقاد اقترحوا أن إدخالها قد يقوض الخصوصية والأمان اللذين يتمتع بهما مستخدمى واتس آب حاليا.

وكشف فيس بوك عن كيفية ظهور الإعلانات فى التطبيق فى قمة التسويق السنوية فى روتردام بهولندا، ويبدو أن الإعلانات ستظهر بين قصص WhatsApp مثلما تظهر على Instagram.

اعلانات واتس اب

وسيتمكن المستخدمون من الضغط فوق الإعلانات التى تشغل الشاشة بالكامل، وسيتم إعادة توجيهها إلى موقع المعلنين.

وتم إطلاق ميزة status فى العام الماضي، مما سمح للمستخدمين بإنشاء مشاركات مؤقتة كوسيلة لمشاركة آخر التطورات فى حياتهم مع جهات الاتصال الخاصة بهم، وبعد فترة وجيزة تم الإعلان عن وضع خطط لإعلانات واتس اب.

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تحديث واتس اب

وقال Rasmus Hoist ، كبير الموظفين فى منصة Wire لـ The Sun: "إن السماح للإعلانات بالتسلل إلى رسائل المستخدمين لا تقوض خصوصيتهم فحسب، بل تعرض أيضًا بياناتهم الحساسة للخطر".

وحتى الآن، أشار فيس بوك فقط إلى أن الإعلانات سيتم تشغيلها بواسطة نظام الإعلانات الأصلى على فيس بوك.