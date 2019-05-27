انت الان تتابع تفاصيل خبر نصائح مهمة لمرضى ضغط الدم في رمضان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 10:49 مساءً - في شهر رمضان المبارك توجد رخصة للمرضى بالإفطار، ولكن مع ذلك يجاهد الكثيرون منهم للصوم وعدم الإفطار؛ لما للشهر من بركة وقدسية في قلوب الصائمين.

لكن مع الارتفاع في درجات الحرارة قد يؤثر الصوم في المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم، وقد يسبب لهم مشاكل صحية.

لذا تناولت دراسات عدة تأثير الصيام في مرضى الضغط، وقدمت نصائح مهمة لهم:

أولاً: يجب على المريض استشارة الطبيب وعدم تغيير جرعات الدواء من تلقاء نفسه.

ثانياً: الابتعاد عن التوتّر والانفعالات وتقليل الإجهاد، التي من الممكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم.

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ووجدت دراسة حديثة أنّ الصيام آمن على الأفراد الذين يعانون من درجات بسيطة أو معتدلة من اضطراب ضغط الدم.

وقامت الدراسة بمراقبة ضغط الدم الانبساطي ولم تجد تأثيراً يذكر على ضغط الدم.

كما أوصى الأطباء بضرورة اتباع نظام غذائي صحي في الفطور والسحور، لدفع أي ضرر من الممكن أن يلحق بالصائم، حيث أوصوا بالابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم، وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الأخرى مثل البوتاسيوم، لتساعد الصائم على تحسين صحته وتحميه من ارتفاع ضغط الدم.

في وجبة الإفطار يجب أن يشرب كميات جيدة من السوائل، ويتناول الفواكه والخضراوات؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مثل الطماطم والبازلاء والفاصولياء والملفوف، إلى جانب البروتين الموجود في الأسماك.

وفي وجبة السحور يفضّل أن يتناول البقوليات؛ مثل الفول، والبروتين مثل الزبادي خالي الدسم، مع شرائح من خبز النخالة، فهو نوع من الحبوب الكاملة التي تساعد على الشبع.