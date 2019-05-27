انت الان تتابع تفاصيل خبر "فيسبوك" يغلق عشرات الصفحات لإعلاميين فلسطينيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 10:49 مساءً - أغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، خلال اليومين الماضيين، صفحات العشرات من الصحفيين والنشطاء والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكدت أطر صحفية فلسطينية، في بيانات منفصلة، أن إدارة "فيسبوك" أغلقت وحذفت صفحات العشرات منهم "دون سابق إنذار؛ في إطار محاربة الموقع للمحتوى الفلسطيني المناهض للجرائم الإسرائيلية".

بدورها، قالت كتلة الصحفي الفلسطيني التابعة لحركة "حماس": إن "إدارة فيسبوك لم تتوان يوماً في إظهار انحيازها المطلق لجانب الجلاد؛ المتمثل في الاحتلال، في مواجهة الضحية الفلسطينية".

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وأضافت الكتلة في بيان لها: "تعمل باستمرار على محاربة المحتوى الفلسطيني والذي تجلى مؤخراً في إغلاق حسابات وصفحات الصحفيين الفلسطينيين بمجرد نشر أخبار الجرائم الصهيونية بأشكالها المختلفة بحق الشعب الفلسطيني".

كذلك، وصف التجمع الإعلامي الفلسطيني التابع لحركة الجهاد الإسلامي، إقدام "فيسبوك على إغلاق حسابات مئات الصحفيين الفلسطينيين بأنها "هجمة شرسة" لمحاربة المحتوى الفلسطيني.

واعتبر التجمع في بيان له أن مثل هذه الإجراءات منافية لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام حرية الرأي والتعبير، وفيها الخضوع لمطالب الاحتلال الإسرائيلي الذي عجز عن إخماد وتغييب الصوت الفلسطيني بالرغم من حملات الاستهداف والملاحقة المتواصلة.

وأكد أن إجراءات إدارة "فيسبوك" الأخيرة تعتبر تنكراً للقيم والمبادئ والشروط التي ألزمت بها تلك الإدارة نفسها والتي تقضي بإيجاد مساحات افتراضية واسعة ومزعومة لحرية الرأي والتعبير لجميع مستخدمي "فيسبوك".