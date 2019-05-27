إنفيديا تعلن عن حواسيب Studio لمنافسة MacBook Pro

أعلنت شركة “إنفيديا” NVIDIA اليوم الاثنين خلال حدث خاص أقامته في إطار مشاركتها في معرض “كمبيوتكس 2019” Computex 2019 في العاصمة التايوانية، تايبيه، عن منصة جديدة تهدف إلى تحسين أداء صناع المحتوى على الحواسيب الشخصية المحمولة.

وقالت الشركة التايوانية في بيان إن المنصة الجديدة – “إنفيديا استديو” NVIDIA Studio – تأتي لتحسين الأداء والموثوقية بدرجة كبيرة، لأكثر من 40 مليون صانع محتوى في جميع أنحاء العالم، ممن يعتمدون على حواسيب عالية الأداء.

وأوضحت إنفيديا أن الحواسيب المحمولة التي سوف تُطلق في إطار مبادرة “إنفيديا استديو” تجمع قدرات معالجات الرسوميات “آر تي إكس” RTX التابعة لها، مع واجهات تطوير برمجيات APIs، وحزم تطوير برمجيات SDKs خاصة، تجعل أداء برامج التحرير عاليًا جدًا.

وقالت إنفيديا: إن 7 شركات متخصصة في صناعة الحواسيب المحمولة ستعلن خلال “كمبيوتكس 2019” عن 17 حاسوبًا محمولًا يدعم المبادرة الجديدة. وتشمل قائمة هذه الشركات: أسوس، وأيسر، وجيجابايت، و “أم إس آي” MSI، وديل، وريزر. ويبدأ طرحها في الأسواق اعتبارًا من شهر حزيران/ يونيو المقبل، بسعر يبدأ من 1,599 دولارًا أمريكيًا.

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وتمتاز حواسيب مبادرة “إنفيديا استديو” بأنها تضم معالجات الرسوميات: Quadro RTX 5000، و 4000، و 3000، بالإضافة إلى معالجات: Geforce RTX 2080، و 2070، و 2060. وبحسب الشركة، فإن هذه الحواسيب أقوى بسبعة أضعاف مقارنة بأفضل حاسب من فئة ماك بوك برو 15 من آبل.

وقالت إنفيديا: إن العديد من حواسيب “إنفيديا استديو” الجديدة تمتاز بشاشة بدقة 4K، وتقنية “إنفيديا ماكس- كيو” NVIDIA Max-Q، التي تسمح بتقديم حواسيب عالية الأداء، وذات عمر أطول للبطارية؛ وبتصميم نحيف، وخفيف.

وذكرت الشركة أن المبادرة تدعم العديد من برامج تحرير الوسائط المتعددة، بما في ذلك: Autodesk Maya 2019، و Autodesk 3ds Max 2020، و DaVinci Resolve 16، و Daz3D Daz Studio.