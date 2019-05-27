تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. رئيس هواوى يحتج على حظر أبل.. ونظارة جديدة من فيس بوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الفعاليات والأحداث التكنولوجية، بداية من تفكير كوريا الجنوبية في تصنيف إدمان الألعاب على الإنترنت كاضطراب عقلى، مرورا باحتجاج رئيس هواوى على حظر شركة أبل، وتقديم براءة اختراع جديدة من فيس بوك لنظارة ذكية، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كوريا الجنوبية تبحث تصنيف إدمان الألعاب على الإنترنت كاضطراب عقلى رئيس هواوى: سأحتج إذا قررت الصين الانتقام من شركة أبل براءة اخترع جديدة تكشف نية فيس بوك لإطلاق نظارات واقع معزز AR لوحة إعلانية تتسبب فى رفع دعوى قضائية ضد شركة أبل ومطالبتها بتعويضات Advertisements ناسا تحذر: الشمس تتعرض لعدد متزايد من الانفجارات الضخمة خلال السنوات المقبلة موقع ميرور: انستجرام يطلق تحديثا جديدا بميزة القصص للاحتفال بالمثليين قلق بين موظفى هواوى بعد الحظر الأمريكى ومطالبات بسرعة حل الأزمة صورة مذهلة تستعرض لحظة ثوران بركان مع مرور نيزك فوق الأرض علماء يعلنون دخول الأرض إلى "عصر الإنسان".. اعرف معناه وتفاصيله 6.4 مليون بوست إرهابى و5.4 مليون استغلال جنسى..كم منشور حذفه فيسبوك بـ2019؟

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