علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. رئيس هواوى يحتج على حظر أبل.. ونظارة جديدة من فيس بوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الفعاليات والأحداث التكنولوجية، بداية من تفكير كوريا الجنوبية في تصنيف إدمان الألعاب على الإنترنت كاضطراب عقلى، مرورا باحتجاج رئيس هواوى على حظر شركة أبل، وتقديم براءة اختراع جديدة من فيس بوك لنظارة ذكية، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا

 

 

كوريا الجنوبية تبحث تصنيف إدمان الألعاب على الإنترنت كاضطراب عقلى

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رئيس هواوى: سأحتج إذا قررت الصين الانتقام من شركة أبل

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براءة اخترع جديدة تكشف نية فيس بوك لإطلاق نظارات واقع معزز AR

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