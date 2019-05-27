تكنولوجيا: بعد بيعه بـ471 ألف دولار.. تعرف على مواصفات أول كمبيوتر لأبل فى السبعينات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل بعض الهواة قصارى جهدهم لاقتناء الأشياء القديمة والنادرة، وهو ما حدث فى آخر مزاد علنى لأول جهاز كمبيوتر لأبل، والذى تم بيعه بسعر 471000 دولار. واستطاعت "أبل" تصنيع أول جهاز كمبيوتر يحمل اسمها عام 1976 تمهيدا لتغيير حياة الملايين فيما بعد، وكان يحتوى هذا الجهاز الأول من نوعه على مقالة كتبها "ستيف جوبز" على ذاكرة الكمبيوتر، أما مواصفات الجهاز فيمكن التعرف عليها فيما يلى:

1. ضم كمبيوتر أبل الأول معالج MOS Technologies 602 2. كان يمتلك 8 كيلو بايت من الذاكرة العشوائية. Advertisements 3. تم الاعلان عن هذا الكمبيوتر بواسطة "ستيف جوبز" كنظام كمبيوتر دقيق كامل على لوحة كمبيوتر واحدة. 4. نظام الكمبيوتر وقتها كان قوى للغاية يمكن استخدامه فى اى شىء من تطوير البرامج إلى الألعاب. 5. 3.2 crore هو أفضل نظام كان موجود فى فترة إنتاج أول جهاز لأبل خلال فترة السبعينات، وقامت أبل بعده بتطوير 5 crore

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